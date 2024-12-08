В Петербурге официально открылся самый большой каток в мире

Самый большой каток в мире открылся в Петербурге на территории общественного пространства «Флагшток» на Крестовском острове, прямо на берегу Финского залива — у станции метро «Зенит» и стадиона «Газпром Арена». На ледовой площадке комфортно размещаются до 2500 человек, продолжительность сеансов составляет 1,5 часа, а утреннего – 2 часа. На каток можно попасть бесплатно в утреннее время по будням и выходным. Бесплатные билеты доступны на сайте катка и в кассах.

«Пространство «Газпром Арены» стало ещё больше, краше и комфортней. "Газпром Арена" по праву считается одним из самых технологичных, современных стадионов в мире. Всем новых радостных эмоций и успехов во всем», — поздравил петербуржцев с открытием председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Отсюда открываются виды на залив, закаты, «Лахта Центр» и стадион «Газпром Арена». На благоустроенной территории общественного пространства «Флагшток» работают фудтраки, теплые кафе-павильоны, фотозоны и зоны отдыха с видом на море.

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