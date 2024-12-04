В Ленобласти запустили акцию «Елка — в каждый дом!» с бесплатными новогодними деревьями

Любой желающий сможет самостоятельно и бесплатно срубить себе новогоднее дерево в одном из лесничеств области. Для этих целей пойдут деревья, которые все равно собирались вырубать. Экоакция продлится до 10 января 2025 года.
Можно выбрать любую ель высотой до трех метров. Для этого надо с паспортом обратиться в нужное лесничество, оформить там договор и срубить дерево.
Лесничества сами выбирают, где будут места для акции. При этом в администрации Ленобласти отмечают, что срубать разрешат только те деревья, которые планировали убирать: на просеках и линиях электропередачи. Любой человек может выбрать только одно дерево в сезоне.
Во время заготовки и перевозки дерева нужно иметь договор при себе. Все адреса и телефоны лесничеств можно найти на сайте комитета по природным ресурсам Ленинградской области.
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