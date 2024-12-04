В Ленобласти запустили акцию «Елка — в каждый дом!» с бесплатными новогодними деревьями

Можно выбрать любую ель высотой до трех метров. Для этого надо с паспортом обратиться в нужное лесничество, оформить там договор и срубить дерево.

Лесничества сами выбирают, где будут места для акции. При этом в администрации Ленобласти отмечают, что срубать разрешат только те деревья, которые планировали убирать: на просеках и линиях электропередачи. Любой человек может выбрать только одно дерево в сезоне.

Во время заготовки и перевозки дерева нужно иметь договор при себе. Все адреса и телефоны лесничеств можно найти на сайте комитета по природным ресурсам Ленинградской области.