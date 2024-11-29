Четыре дома пойдут под снос ради строительства Большого Смоленского моста в Петербурге

Как сообщил во время пресс-конференции ТАСС врио председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Евгений Варов, в зданиях уже работают оценщики, которые представят выводы о сумме компенсаций жителям зданий.

«Оценщики общаются с жильцами, осматривают их помещения. Это позволит сформировать оценку компенсации жителям, которые подпадают под расселение домов, связанных со строительством моста», — сказал врио председателя комитета.

После завершения оценки от жильцов не будут требовать немедленного переезда. У владельцев недвижимости будет 45 дней, чтобы решить, менять ли им место жительства или обратиться в суд для защиты своих интересов. Также Варов добавил, что работы по строительству моста идут «с небольшим опережением».