В Москве открывается персональная выставка часового мастера Константина Чайкина

Для выставки работ, эскизов и полотен (!) часового мастера было выбрано особенное место столицы, галерея современного искусства «Галерея на Елоховском», открывшаяся в 2022 году в историческом особняке конца XVIII века, который также известен как «дом купца Кувшинникова».
Выставка прослеживает связь инженерных решений Чайкина с его художественными произведениями. Каждый из 30 эскизов представляет собой дизайнерский арт-объект, имеющий реальное воплощение. В галерее будут представлены основные разработки мастера (многие из которых запатентованы!), премьерные часы, созданные Чайкиным, а также впервые будут выставлены полотна Константина.
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