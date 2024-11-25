Экскурсия Марии Элькиной и мастер-класс по созданию макета небоскреба: гид по 9-й биеннале «Архитектура Петербурга»

С 27 ноября по 1 декабря в Петербурге пройдет 9-я биеннале «Архитектура Петербурга». В основную программу традиционно входят культурные события: выставки, экскурсии, мастер-классы. Собака.ru рассказывает, зачем идти.
«Реставрация. За закрытыми дверями»
До 1 декабря
Выставка в Невской куртины Петропавловской крепости посвящена работе реставраторов. В экспозиции представлены предметы из собрания Музея истории Санкт-Петербурга, Государственного Эрмитажа, Русского музея, Архитектурно-строительного университета и других хранилищ. Среди экспонатов — «Архитектурная фантазия с видом Невы у памятника Петру I» XVIII века, альбом литографий Мстислава Добужинского «Петербург в двадцать первом году», школьные рисунки Сергея Кирова (Кострикова) и рисунок архитектора Александра Никольского к детской книжке «Глупый грязный Дритятя».
«Современная архитектура Петербурга. Кто и как меняет город»
28 ноября в 14:00
Гид проекта «Петербург глазами инженера» Александра Зацепина расскажет о самых интересных зданиях последних 20 лет, в числе которых футуристический бизнец-центр Quatro Corti и «Феррум» — тандем девелопера Игоря Водопьянова и архитектора Сергея Чобана. И какие современные технологии и материалы используют в проектах и как переосмысливают традиционные.
Мастер-класс от Общества Юных Архитекторов
29 ноября в 18:00
В Этнографическом музее кураторы Даша Варфоломеева и Татьяна Широглазова проведут для детей 8-12 лет мастер-класс по созданию макета небоскреба с лифтом, а также расскажут о высотках в Йемене, на Манхэттене и в Петербурге.
«Дом 35 на Большой Морской улице»
27 ноября в 16:00 и 29 ноября в 12:00
Бывший доходный дом страхового общества «Россия» — совместная работа гражданского инженера Александра Гимпеля и архитектора Василия Ильяшева. Сегодня в нем работает музейно-выставочный центр «Росфото». Экскурсанты побывают в бывших парадных, жилых и служебных помещениях квартиры второго этажа, увидят печи и камины, облицовка для которых выполнена на заводах Германии, Финляндии и России.
«Петербург в архитектурных моделях и чертежах. XVIII–XIX века»
29 ноября и 5 декабря в 17:00
На выставке в Музее Академии художеств представлена единственная в мире проектных моделей, начало которой было положено еще в XVIII веке. После окончания строительства модели обычно хранили в зданиях, для возведения которых их изготовили, а в Петербурге — передавали в Академию художеств для обучения студентов. Так, среди экспонатов — модели Смольного монастыря, здания Академии художеств, Троицкого собора, Михайловского замка и другие.
«От Левашовского хлебозавода до фабрики Красное знамя: как авангардный Петербург стал модным»
30 ноября в 15:00
Архитектурный критик Мария Элькина проведет экскурсию по авангарду Петроградской стороны: от Левашовского хлебозавода до подстанции фабрики Красное знамя Эриха Мендельсона. И расскажет, каким был Ленинград в 1920-е и начале 1930-х годов и как он стал модной гастролокацией.
Экскурсия «Консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова: финальный этап реставрации»
30 ноября в 16:00 – 17:00 и 17:30 – 18:30
Здание консерватории построили в 1896 году на месте бывшего Большого (Каменного) театра по проекту Владимира Николя. В 1912 году его расширили, перестроив Большой зал. Восстанавливать объект культурного наследия начали в 2014 году. Одним из самых сложных участков стала реставрация домовой церкви, над росписью которой работали Андрей Рябушкин и Василий Беляев. Специалисты в поисков набросков даже обращались в архивы Ростова Великого и Костромы, Русского музея и Исаакиевского собора. Сейчас в помещении бывшей церкви получит прописку класс для обучения хоровому церковному пению. Само здание обещают открыть уже в декабре.
«Анненкирхе — до и перед реставрацией»
4 декабря в 13:00
В 1785 году для лютеранской общины Петербурга по проекту Юрия Матвеевича Фельтена была построена каменная кирха в Литейной части города. В 1920-е годы здесь продолжала работать семинария, но к концу 1930-х здание переделали в культовый кинотеатр «Спартак». В нулевых здесь случился пожар, а в 2013 году здание передали лютеранской церкви. Объект частично восстановили, но интерьеры нуждаются в бережной реставрации. На экскурсии расскажут об истории места, современной общине Анненкирхе и грядущих работах.
«Архитектурная эклектика. Дворец Нарышкиных-Шуваловых — тайник истории»
7 декабря в 13:00 и 8 декабря в 15:00
Шуваловский дворец был построен в XVIII веке. Первыми владельцами здания были Воронцовы. Затем его выкупила Мария Антоновна, жена гофмейстера Дмитрия Нарышкина. При ней здесь часто бывали Александр Пушкин, Иван Крылов, Карл Брюллов и даже Александр Первый. Последними хозяевами дворца стали Павел Шувалов и его жена. Затем здание национализировали и сегодня в нем работает Музей Фаберже. Гид расскажет, как менялся облик дворца и познакомит с традициями и обычаями его бывших хозяев.
Запись на события культурной программы осуществляется на сайте 9-й биеннале «Архитектура Петербурга».
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