Экскурсия Марии Элькиной и мастер-класс по созданию макета небоскреба: гид по 9-й биеннале «Архитектура Петербурга»

«Дом 35 на Большой Морской улице»

27 ноября в 16:00 и 29 ноября в 12:00

Бывший доходный дом страхового общества «Россия» — совместная работа гражданского инженера Александра Гимпеля и архитектора Василия Ильяшева. Сегодня в нем работает музейно-выставочный центр «Росфото». Экскурсанты побывают в бывших парадных, жилых и служебных помещениях квартиры второго этажа, увидят печи и камины, облицовка для которых выполнена на заводах Германии, Финляндии и России.

«Петербург в архитектурных моделях и чертежах. XVIII–XIX века»

29 ноября и 5 декабря в 17:00

На выставке в Музее Академии художеств представлена единственная в мире проектных моделей, начало которой было положено еще в XVIII веке. После окончания строительства модели обычно хранили в зданиях, для возведения которых их изготовили, а в Петербурге — передавали в Академию художеств для обучения студентов. Так, среди экспонатов — модели Смольного монастыря, здания Академии художеств, Троицкого собора, Михайловского замка и другие.

«От Левашовского хлебозавода до фабрики Красное знамя: как авангардный Петербург стал модным»

30 ноября в 15:00

Архитектурный критик Мария Элькина проведет экскурсию по авангарду Петроградской стороны: от Левашовского хлебозавода до подстанции фабрики Красное знамя Эриха Мендельсона. И расскажет, каким был Ленинград в 1920-е и начале 1930-х годов и как он стал модной гастролокацией.