Между Петербургом и Ленобластью запустят первый водный экомаршрут

«Очень надеемся, что в следующем году у нас появится межрегиональный первый водный маршрут по замечательной реке Охта, которая протекает как по территории Ленинградской области, так и по территории города Петербург», — проанонсировал председатель комитета по природным ресурсам Ленобласти Фёдор Стулов для ТАСС.

Перед запуском маршрута планируется оборудовать места для выхода на берег, чтобы туристы могли в любое время перевести дух на суше или покинуть маршрут по любой причине.

В свою очередь замруководителя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга Андрей Самусевич рассказал о планах по запуску сухопутного трансграничного экомаршрута. Предполагается, что протяженность пешеходной трассы, которая пройдет в том числе по территории заказников Комаровский берег и Озеро Щучье, составит 15 километров.

В прошлом месяце мы писали о том, что в Ленобласти открыли экологическую тропу «Озеро Шимпалатовское». Тропа занимает около 3 км. Это первый в Ленобласти маршрут, на котором акцент сделан на орнитофауне заказника.