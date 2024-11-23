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Между Петербургом и Ленобластью запустят первый водный экомаршрут

Он заработает в 2025 году. Власти регионов уже начали подготовку к реализации проекта. Данным маршрутом намерены заинтересовать прежде всего любителей водных прогулок, которые сплавляются на каяках и байдарках. При этом в местах, где спокойное течение, могут разрешить использовать даже сапборды.

Roninnw / Shutterstock.com

«Очень надеемся, что в следующем году у нас появится межрегиональный первый водный маршрут по замечательной реке Охта, которая протекает как по территории Ленинградской области, так и по территории города Петербург», — проанонсировал председатель комитета по природным ресурсам Ленобласти Фёдор Стулов для ТАСС.

Перед запуском маршрута планируется оборудовать места для выхода на берег, чтобы туристы могли в любое время перевести дух на суше или покинуть маршрут по любой причине. 

В свою очередь замруководителя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга Андрей Самусевич рассказал о планах по запуску сухопутного трансграничного экомаршрута. Предполагается, что протяженность пешеходной трассы, которая пройдет в том числе по территории заказников Комаровский берег и Озеро Щучье, составит 15 километров.

В прошлом месяце мы писали о том, что в Ленобласти открыли экологическую тропу «Озеро Шимпалатовское». Тропа занимает около 3 км. Это первый в Ленобласти маршрут, на котором акцент сделан на орнитофауне заказника.

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