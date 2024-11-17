Заметное похолодание: какой будет погода в Петербурге в воскресенье

«Температура воздуха +5…+7 градусов, в Ленинградской области +3…+8. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 739 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы. В понедельник кратковременные дожди, вечером с мокрым снегом и +3…+5 градусов», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 ноября, преимущественно облачно. Дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха в течение суток +3...+5 градусов. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо повышаться.