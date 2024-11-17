18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Заметное похолодание: какой будет погода в Петербурге в воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 17 ноября, город будет ощущать влияние тыловой, менее теплой части североатлантического циклона. В такой ситуации регион ждет облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. При этом будет холоднее, чем вчера, но температурный фон продолжит превышать климатические рамки.

Photoframe123 / Shutterstock.com

«Температура воздуха +5…+7 градусов, в Ленинградской области +3…+8. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 739 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы. В понедельник кратковременные дожди, вечером с мокрым снегом и +3…+5 градусов», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 ноября, преимущественно облачно. Дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха в течение суток +3...+5 градусов. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо повышаться.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: