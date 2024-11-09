Последние дни перед похолоданием: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха +7…+9 градусов, в Ленинградской области +4…+9. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, в первой половине дня порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 772 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье без осадков, к утру около 0, днем не выше +1…+3», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 ноября, переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный, северный, днем переменный слабый. Температура воздуха ночью -1...+1 градус, днем +2...+4. Атмосферное давление будет повышаться.