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Последние дни перед похолоданием: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 9 ноября, синоптическую ситуацию в городе начнет формировать наполненный хорошо прогретым атлантическим воздухом гребень антициклона, а ближе к вечеру скажется влияние холодного атмосферного фронта, который начнёт процессы понижения температуры. При этом на фоне очень высокого атмосферного давления вызвать осадки фронтальный раздел не сможет.

Elle9 / Shutterstock.com

«Температура воздуха +7…+9 градусов, в Ленинградской области +4…+9. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, в первой половине дня порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 772 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье без осадков, к утру около 0, днем не выше +1…+3», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 ноября, переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный, северный, днем переменный слабый. Температура воздуха ночью -1...+1 градус, днем +2...+4. Атмосферное давление будет повышаться.

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