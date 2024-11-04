Петербург ждет очень снежная зима

«По всем последним расчётам выходит, что следующая зима в Петербурге получается близкой к норме по температуре (это достаточно хорошая зима со средней температурой –7...–11 градусов) и с большим количеством осадков — 130–140% от нормы. В нашем климате всегда преобладают циклоны, поэтому и снега будет достаточно, как в прошлом году», — рассказал «Деловому Петербургу» синоптик Александр Колесов.

Дорожные службы Ленинградской области уже начали предварительную обработку проезжей части жидкими реагентами и чистой солью. Как рассказали в пресс-службе областного комитета по дорожному хозяйству, соответствующее решение было принято после снега с метелью, затронувших отдельные участки дорог.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге не готовы к приходу снега и холодов. Соли уже закупили 150 тысяч тонн, а песка ― 80 тысяч тонн. И это только половина необходимого объема. А в штате дворников и механизаторов не достает около 25% сотрудников.