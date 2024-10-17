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Два вестибюля метро пойдут под снос

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) не стал включать станции метро «Парк Победы» и «Электросила» в список выявленных объектов культурного наследия. Ранее градозащитники пытались защитить постройки от полной перестройки, подав заявление о включении станций в этот список.

Ivanova Ksenia / Shutterstock.com

Сейчас в реестре объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, значатся наружные павильоны и подземные залы станций на синей ветке. Это означает, что пока заявления находятся на стадии рассмотрения, на это у комитета есть 90 дней с момента подачи. Однако в КГИОП «Фонтанке» рассказали, что комиссия уже рассмотрела заявки и по обоим объектам выдали отказ. При этом официального заявления на этот счет еще не были опубликованы.

Реконструкцию вестибюля станции метро «Электросила» планируют провести в 2027 году. Согласно проекту, планируют снос постройки и новое строительство двухэтажного здания. Реконструкция вестибюля станции «Парк Победы» запланирована на 2024-2025 года. Ее также планируют полностью перестроить.

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