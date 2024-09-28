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Дождливо и ветрено: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 28 сентября, город окажется под влиянием тыловой, холодной части циклона. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, и продолжится понижение температуры.

Elena Zheliaeva/shutterstock

«Температура воздуха +14…+16 градусов, в Ленинградской области +13…+18. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 751 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье кратковременные дожди и +11…+13», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 сентября, Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью и утром местами в прибрежных районах порывы сильного. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +11...+13. Атмосферное давление будет повышаться.

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