Дождливо и ветрено: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха +14…+16 градусов, в Ленинградской области +13…+18. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 751 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье кратковременные дожди и +11…+13», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 сентября, Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью и утром местами в прибрежных районах порывы сильного. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +11...+13. Атмосферное давление будет повышаться.