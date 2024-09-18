Библиотеки Петербурга запускают 10-й фестиваль «День Дома» и (бесплатно!) проведут экскурсии по историческим зданиям города

Как рассказали Собака.ru в Библиотеке имени Маяковского, в этом году акция «День Дома» объединит свыше 100 культурных институций, в числе которых ведущую роль играют библиотеки. В рамках фестиваля, который является русской версией европейского Дня наследия — когда все пользователи зданий-памятников открывают свои двери и принимают гостей — петербуржцам (бесплатно!) покажут то, что обычно не посмотреть, проведут лекции и пешеходные экскурсии.

В этом году «День Дома» растянется на восемь — с 21 по 27 сентября для музеев, а с 23 по 29 сентября для библиотек. Полную программу для библиотек Центрального и Адмиралтейского районов можно посмотреть здесь, Василеостровского, Выборгского, Калининского, Кировского, Колпинского, Красногвардейского, Курортного, Красносельского, Кронштадта — здесь, Московского, Невского, Петроградского, Петродворцового, Приморского, Пушкинскинского, Фрунзенского районов — здесь. Также можно ознакомиться с программой музейных дней.

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