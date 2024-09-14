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На следующей неделе в Петербурге обещают суперлуние и частное затмение

Крупный диск спутника Земли сначала слегка потемнеет, а потом небольшая его часть совсем скроется. Астрономическое событие произойдет 18 сентября в 05:34 по московскому времени. 

Winsartwork/shutterstock

Как рассказывают эксперты, Полутеневое затмение начнётся 18 сентября в 03:41. Диск Луны слегка потемнеет из-за прохождения через полутень Земли. В 5:12 начнётся частное затмение — на поверхности спутника с краю появится небольшой тёмный участок. По форме будет похоже на надкушенное круглое печенье. Это тень Земли на Луне. Пик затмения придётся на 05:44.

Увидеть затмение можно будет из европейской части России и Западной Сибири. А лучшие условия для наблюдения — в Калининградской области. Главное условие, чтобы горизонт был ясным. Сентябрьское полнолуние носит название «Урожайная луна». 

Напомним, что прошлой ночью в Петербурге и Ленобласти можно было увидеть мощное северное сияние. В нашем Telegram-канале публикуем кадры этого природного явления.

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