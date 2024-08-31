Дожди, грозы и летнее тепло: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 31 августа, в формирование условий погоды в городе вмешается приближающийся с запада холодный атмосферный фронт. Он постепенно закроет небо плотными облаками и во второй половине дня отметится кратковременными дождями, местами ливневого характера с грозами. Однако до подхода фронтального раздела воздух успеет хорошо прогреться.
«Температура воздуха +26…+28 градусов, в Ленинградской области +24…+29. Ветер южный, с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье кратковременные дожди и +19…+21», – сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 сентября, облачная с прояснениями погода. Ночью кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +19...+21. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет повышаться.
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