На «Уделке» начали сносить торговые павильоны. Что происходит на главной барахолке Петербурга?

Строительная техника снесла павильоны на территории слева от метро и железнодорожной станции (на Удельном проспекте в сторону парка) рядом со зданием Роспотребнадзора. Там размещались продавцы знаменитой барахолки, которым не хватило места в основных павильонах.

В издании 78.ru отмечают, что расположение которых ларьков сильно мешало. Однако причина демонтажа неизвестна. При этом знаменитая барахолка на Фермском шоссе пока остается в целости.