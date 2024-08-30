На «Уделке» начали сносить торговые павильоны. Что происходит на главной барахолке Петербурга?

Рядом со станцией метро «Удельная» сносили павильоны секонд-хендов. Правда, это не те самые ларьки с раритетом и винтажем, которые известны петербуржцам. Под демонтаж пошли палатки около дома № 17.
Строительная техника снесла павильоны на территории слева от метро и железнодорожной станции (на Удельном проспекте в сторону парка) рядом со зданием Роспотребнадзора. Там размещались продавцы знаменитой барахолки, которым не хватило места в основных павильонах.
В издании 78.ru отмечают, что расположение которых ларьков сильно мешало. Однако причина демонтажа неизвестна. При этом знаменитая барахолка на Фермском шоссе пока остается в целости.
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