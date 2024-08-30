18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

На «Уделке» начали сносить торговые павильоны. Что происходит на главной барахолке Петербурга?

Рядом со станцией метро «Удельная» сносили павильоны секонд-хендов. Правда, это не те самые ларьки с раритетом и винтажем, которые известны петербуржцам. Под демонтаж пошли палатки около дома № 17.

Собака.ru / Марат Богдалов

Строительная техника снесла павильоны на территории слева от метро и железнодорожной станции (на Удельном проспекте в сторону парка) рядом со зданием Роспотребнадзора. Там размещались продавцы знаменитой барахолки, которым не хватило места в основных павильонах.

В издании 78.ru отмечают, что расположение которых ларьков сильно мешало. Однако причина демонтажа неизвестна. При этом знаменитая барахолка на Фермском шоссе пока остается в целости.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: