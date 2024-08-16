Мокрый рекорд Петербурга: начало августа стало самым дождливым за 120 лет

Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, обычно в городе за первые 15 дней августа выпадает не более 38,8 мм (среднее значение за 144 года метеонаблюдений), в отдельные редкие годы — 70-90 мм.

«Но вот более 100 мм дождя за первые пятнадцать дней августа отмечено в истории города всего три раза. На первом месте остается 1902 год с 123,1 мм дождя, в этом году выпало 113,5 мм, есть еще 1881 год со 100,5 мм осадков», — добавил синоптик.

За отчетный период дожди были в 11 днях из 15 разной интенсивности. Основное количество выпавших осадков (более 70 мм) составляют сильные ливневые дожди, отмечавшиеся в городе.

При этом достаточно дождливом начале месяца солнце светило все 15 дней. Однако общее свечение 117,9 часа пока далеко до рекордных значений в 160-179 часов.

«Солнце прогревает воздух постоянно, хотя нет жарких периодов, а максимальная температура в Санкт-Петербурге была всего +26,2 градуса 9 августа, но средняя температура за этот период достаточно высокая. В первой половине августа этого года средняя температура составила +18,3 градуса (отклонение от нормы всего -0,3 градуса), а это достаточно тепло, особенно на фоне многих лет в этом веке. Надо отметить, что и холодных ночей то в центре города еще не было. Один раз температура достигла в ночные часы +12 градусов, а так постоянно выше держится. Ну а впереди еще достаточно теплый период в Санкт-Петербурге, во всяком случае, не на много холоднее прошедшего», — добавил Колесов.