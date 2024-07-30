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Петербург ждет осеннее похолодание и дожди после затяжной жары

Северный ветер принесет в город прохладный воздух, много облачности и дожди. Однако такая погода задержится ненадолго.

Shutterstock.com (Mistervlad)

Сейчас в Петербурге около +20…+21 градусов и очень много облачности. А северный прохладный ветер продолжает поступать в наш регион.

«В связи с этим прогрева сегодня уже практически не будет, а вот с осадками еще везет, хотя они окружили город, но к вечеру местами все же пройдут. Ближайшие пару дней станут наиболее холодными по всей территории. В среду в Санкт-Петербурге дожди, похожие на осенние и температура только до +20 градусов. Так что, скорее всего, даже придется утром надеть куртки», — сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

В четверг прохлада сохранится (это будет третий наиболее холодный день), а вот после температурный фон начнет выправляться. При этом сохранятся кратковременные дожди, но будет значительно теплее до +22…+24 градусов.

«Так что запасаемся терпением, пережидаем этот прохладно-дождливый период, а впереди ещё будет хорошая погода теплая и более сухая», — подытожил Колесов.

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