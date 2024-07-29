Дом товарищества «Помещик» и особняк Зубова — бесплатные экскурсии по Петербургу до конца лета

Дом товарищества «Помещик»

Проект модернового здания со стрельчатыми окнами, башенками-пинаклями, скульптурами химер в 1911 году разработал архитектор Яков Блувштейн. Нижняя часть постройки предназначалась под коммерческие помещения: торговые помещения коммерсантов-арендаторов и фирменный магазин самого товарищества прибалтийских дворянских имений, где продавали молочные продукты. Еще на территории жилого комплекса был кинотеатр «Астория» на 200 мест.

Сегодня в парадных уцелели подлинные витражи начала ХХ века, ручка звонка «Прошу повернуть», фризы над резными дверями с изображениями атлетов, а также можно увидеть небольшие круглые «порты» с надписью Sauger Staub, то есть вакуум пыли. Проект предполагал так называемый централизованный пылесос — приспособления с насосом, к которому, можно было подсоединить шланг и убраться в квартире.

30 июля

Запись