Дом товарищества «Помещик» и особняк Зубова — бесплатные экскурсии по Петербургу до конца лета

Царскосельская Мариинская гимназия и дом городских учреждений архитектора Александра Лишневского: «Собака.ru» составила гид по бесплатным экскурсиям в Петербурге до конца лета от краеведческого проекта «Открытый город».
Запись на все прогулки открывается на сайте открытыйгород.рф за три дня до начала, либо за три дня до подачи списка на объект, если это указано в описании мероприятия. В расписании возможны изменения.
Дом товарищества «Помещик»
Проект модернового здания со стрельчатыми окнами, башенками-пинаклями, скульптурами химер в 1911 году разработал архитектор Яков Блувштейн. Нижняя часть постройки предназначалась под коммерческие помещения: торговые помещения коммерсантов-арендаторов и фирменный магазин самого товарищества прибалтийских дворянских имений, где продавали молочные продукты. Еще на территории жилого комплекса был кинотеатр «Астория» на 200 мест.
Сегодня в парадных уцелели подлинные витражи начала ХХ века, ручка звонка «Прошу повернуть», фризы над резными дверями с изображениями атлетов, а также можно увидеть небольшие круглые «порты» с надписью Sauger Staub, то есть вакуум пыли. Проект предполагал так называемый централизованный пылесос — приспособления с насосом, к которому, можно было подсоединить шланг и убраться в квартире.
30 июля
Царскосельская Мариинская гимназия
Дом возвели в 1845–1846 годы по проекту Дмитрия Ефимова для Канцелярии Главноуправляющего дворцовыми правлениями и городом Царское Село. Изначально тут были конторские помещения и квартира управляющего Якова Захаржевского. К 1865 году академик архитектуры (и ученик Константина Тона!) Александр Видов приспособил здание под гимназию, сохранив при этом парадную лестницу и центральный зал, квартиру главноуправляющего. Известной выпускницей учебного заведения стала Анна Ахматова (Горенко).
1,6 августа
Дом городских учреждений
Одна из самых известных работ архитектора Александра Лишневского. Здание, украшенное грифонами, совами, обезьянами и летучими мышами, возвели к 1906 году на углу Садовой улицы и Вознесенского проспекта. Постройка принадлежала городскому самоуправлению, отсюда и название — Дом городских учреждений. Под одной крышей когда-то соседствовали общественные, производственные, торговые и жилые помещения.
2,9, 23 августа
Лигово-Урицк
Мыза Лигово возникла еще при Петре I на развилке Петергофской и Красносельской дорог. Сегодня это Полежаевский парк, являющийся объектом культурного наследия, и примыкающий к нему микрорайон. Возникший поселок, переименованный в Урицк, после войны было приказано раз и навсегда забыть. Почему и как был забыт город-сад на 20 тысяч человек? Расскажет гид Дмитрий Дорофеев.
3, 10, 17, 24 и 31 августа
Нарвские ворота
Памятник архитектуры в стиле ампир в центре площади Стачек возвели в память о героях Отечественной войны 1812 года. Участники экскурсии осмотрят подвал, поднимутся наверх и увидят экспозицию филиала Музея городской скульптуры, посвященную истории Нарвских ворот, где представлены копии чертежей постройки разных лет.
4, 7 августа
Усадьба Кирьянова
Здание на Петергофской дороге построено по проекту архитектора Джакомо Кваренги для княгини Екатерины Дашковой, участницы дворцового переворота, приведшего на престол Екатерину II. Именно в этом доме придумали первый в России толковый словарь русского языка, а в XIX веке среди нанимателей дачи был баснописец Иван Крылов, возглавлявший собственный литературный клуб.
6 и 20 августа
Четыре усадьбы
Экскурсия посвящена имениям вдоль Петергофской дороги, проложенной 300 лет назад Петром I: дачам Сиверса и Воронцова, шереметьевским усадьбам Ульянка и Александрино. Гид расскажет о прошлом, настоящем и будущем объектов.
7,14, 21, 28 и 31 августа
Особняк Зубова
Дом был настоящей творческой меккой для петербуржцев: у хозяина особняка, графа Платона Зубова гостили Пушкин и Вяземский, а при его сыне Валентине Зубове читали стихи поэты Серебряного века. В 1912 году Зубов-младший открыл в здании первый в России Институт истории искусств, который работает тут по сей день.
16, 20, 23, 27 и 30 августа
«В поисках забытых источников»
Велосипедная прогулка по Большой Охте и Полюстрово: парки, набережные, старинный засыпанный канал, Храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы, целебные источники и другие непарадные достопримечательности.
8, 15, 22, 29 августа
«Библиотечный Петербург»
Экскурсия посвящена интерьерам исторических и современных библиотек города — РНБ, библиотекам Эрмитажа, Академии наук и другим. В программе также музыкальная пауза — орган.
2 и 7 августа
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