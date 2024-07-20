Небольшие дожди и тепло: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха +21…+23 градуса, в Ленинградской области +19…+24. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье местами кратковременные дожди и +21…+23», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 июля, облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, ночью местами. Ветер северо-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +21...+23. Атмосферное давление будет повышаться.