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Небольшие дожди и тепло: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 20 июля, город будет ощущать влияние западной периферии циклона, переместившегося своим центром в районы Русского Севера. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы.

Nikitin111162/shutterstock

«Температура воздуха +21…+23 градуса, в Ленинградской области +19…+24. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье местами кратковременные дожди и +21…+23», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 июля, облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, ночью местами. Ветер северо-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +21...+23. Атмосферное давление будет повышаться.

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