В Петербурге не первый раз сносят исторические здания, несмотря на запрет суда. Почему так происходит? К чему это может привести?

Анна Капитонова

Градозащитник, юрист, автор канала «Адвокат наследия»

На самом деле я не могу сказать, что застройщики в городе прямо плюют на судебные запреты сносить то или иное здание. То есть ситуации, когда застройщик был в заседании, получил копию решения, расписался, а потом велел все равно начать снос, крайне редки. Сумасшедшие, конечно, есть, но их немного.

Проблема в том, что всегда есть масса уловок. Бывает так, что застройщик понимает, что заседание по обеспечительным мерам вот-вот будет, и начинает работы побыстрее, чтобы к моменту рассмотрения снос уже был бы начат. Или, как, вероятно, произошло с корпусами завода Ригеля, представителей сторон в заседании вообще не было, и девелопер формально вообще не знает о запрете.

Чисто юридически все чисто — никто не обязан читать «Собаку.ru», «КоммерсантЪ» или «Фонтанку», чтобы не пропустить — вдруг на его объект наложили обеспечительные меры? У строителей есть свои планы, и они не меняют их, пока не получат судебный запрет на руки. А вручить его должны приставы, которые тоже работают по графику — сегодня документ от судьи получили, завтра отправили. В итоге мы видим серую зону, когда запрет на снос есть, здание уничтожено, а придраться не к чему.