В «Севкабель Порту» пройдет «Фестиваль всего французского» — с лекциями о культуре, живой музыкой и гастрономией

Багеты, круассаны и козьи сыры, стиль Шанель и Сони Рикель, спид-дейтинг для языковой практики (и не только!) и танцы под бретонскую музыку — рассказываем о программе фестиваля.
Как рассказали «Собака.ru» организаторы «Фестиваля всего французского», откроет французскую культуру и гастрономию с новой стороны. Культурное пространство в гавани Финского залива охватит несколько тематических зон. В зоне «Аперо» помимо багетов и круассанов от ремесленной пекарни Hobz, можно будет найти козьи сыры La Varenne Bio, улитки Escargot d'or, блюда от ресторана Settlers. За сладости отвечают Chocolatier Munger.
В книжной зоне — литература и комиксы на французском языке и о французском языке от Ad marginem, «Питер», «Гудвин» и других, а также нон-фикшн о культуре и персоналиях от российских издательств. Библиотека имени Лермонтова привезет на фестиваль целый читальный зал — с зоной для обмена книгами и учебниками, где можно почитать книги и комиксы, быстро оформив читательский билет.
В лектории фестиваля поговорят о современной французской культуре. Среди хайлайтов: режиссер-документалист, киновед и автор канала «Блог Ларек» Дмитрий Фетисов расскажет о феномене французского режиссера Мишеля Гондри, а историк культуры Анна Михайлова раскроет тайны стиля француженок.
Напомнить себе, как грассировать и долго тянуть носовые звуки, можно на разговорных ателье или спид-дейтинге. Для участников с разным уровнем знания языка организаторы приготовили карточки с вопросами.
На фестивале будут танцы под бретонскую музыку — выступят Французский хор Петербурга и The boys of SPB. А между музыкальными номерами гостей научат простым базовым движениям бретонского танца на мастер-классе.
«Фестиваль всего французского» пройдет 20 июля в «Севкабель Порту», подробности программы можно найти здесь. Вход свободный.
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