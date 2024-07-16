В «Севкабель Порту» пройдет «Фестиваль всего французского» — с лекциями о культуре, живой музыкой и гастрономией

Напомнить себе, как грассировать и долго тянуть носовые звуки, можно на разговорных ателье или спид-дейтинге. Для участников с разным уровнем знания языка организаторы приготовили карточки с вопросами.

На фестивале будут танцы под бретонскую музыку — выступят Французский хор Петербурга и The boys of SPB. А между музыкальными номерами гостей научат простым базовым движениям бретонского танца на мастер-классе.