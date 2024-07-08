Набережная реки Мойки напротив Новой Голландии уйдет на реставрацию

Отремонтировать участок от Матвеева до Храповицкого моста планируют до конца 2026 года. Будут реставрировать исторические гранитные камни набережной, тумбы и перила.
«Большая часть набережной отклонилась от проектного положения в сторону реки почти на десять сантиметров, некоторые камни гранитной облицовки выпирают в русло. На тротуаре наблюдались просадки плит мощения с раскрытием швов между плитами и выступами гранитной облицовки», — сообщили в пресс-службе Смольного.
Капитальный ремонт будут проводить на 456 метрах исторической набережной. Специалисты будут реставрировать 1 575 исторических гранитных камней облицовки набережной, 120 гранитных тумб и более 400 метров металлических перил. Общий рисунок набережной при этом менять не будут.
В Смольном заверили, что работы будут выполнять щадящими методами из-за того, что ремонтируемый участок и соседние здания входят в список объектов культурного наследия регионального значения.
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