«Альянс», Шура и «Сегодняночью» выступят на гастрофестивале в Петербурге

20 ресторанов Петербурга, Казани и Москвы представят свои поп-ап кафе и фудтраки. Однако наиболее значимая часть программы — культурная. В рамках фестиваля выступят Шура, Юлия Коган, группы «Альянс», «Мураками», LASCALA, «Сегодняночью» и TattooIN. За шутки отвечают The Translators — участники юмористического стенд-ап шоу с элементами музыкальной пародии.

Фестиваль «ЖаритьФест. Северная» пройдет 6 и 7 июля в DAA Expo на Красногвардейской площади, 3Е.

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