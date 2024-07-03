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«Альянс», Шура и «Сегодняночью» выступят на гастрофестивале в Петербурге

В гастропрограмме — разнообразные блюда из мяса, в культурной — музыканты, стендап-комики, шеф-повара, барбекю-эксперты, блогеры и даже семейные психологи.

Фото предоставлено организаторами фестиваля

В рамках гастрономической программы на «ЖаритьФест. Северная» ведущие BBQ-эксперты России Ирина Медведева, Григорий Мосин и другие дадут мастер-классы и накормят гостей, а шеф Роман Редман проведет Chuck Championat по ребрам. Преподаватели кулинарной «ЖаритьШколы» обучат искусству барбекю — например, мясник Андрей Трофимов покажет и расскажет, как готовить правильные стейки. На открытой кухне соберутся шеф-повара и звезд кулинарных телешоу. Пройдут и «Голодные игры» — состязания едоков на скоростное уничтожение стейков, курочки и колбасок.

"Альянс"
Фото предоставлено организаторами фестиваля

"Альянс"

Шура
Фото предоставлено организаторами фестиваля

Шура

Юлия Коган
Фото предоставлено организаторами фестиваля

Юлия Коган

20 ресторанов Петербурга, Казани и Москвы представят свои поп-ап кафе и фудтраки. Однако наиболее значимая часть программы — культурная. В рамках фестиваля выступят Шура, Юлия Коган, группы «Альянс», «Мураками», LASCALA, «Сегодняночью» и TattooIN. За шутки отвечают The Translators — участники юмористического стенд-ап шоу с элементами музыкальной пародии.

Фестиваль «ЖаритьФест. Северная» пройдет 6 и 7 июля в DAA Expo на Красногвардейской площади, 3Е.

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