Фронт холодный, а погода жаркая: вот прогноз петербургских синоптиков на выходные

«Температура воздуха +28…+30 градусов, в Ленинградской области +27…+32. Ветер западный 4-9 метров в секунду, при грозах и в вечерние часы порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В воскресенье без существенных осадков и +22…+24 градуса», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 июня, переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, вечером переменный слабый. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +22...+24. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем слабо понижаться.