Скандинавская прохлада: какой будет погода в Петербурге в воскресенье

«В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, без осадков, днем +21…+23 градуса. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давления изменится мало, и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы»,— сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 июня, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью переменный, днем северо-восточный, северный слабый. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, местами до +10, днем +21...+23. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем существенно не изменится.