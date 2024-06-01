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На дне Ладожского озера нашли клад шведских монет XVII века

Находка позволит открыть новые перспективы для изучения происходивших в этой местности исторических событий. Согласно архивным данным, там находилась  старая пристань.

фото: пресс-служба 1expediton

Дайверы из центра научных исследований 1xpedition во время погружения бнаружили в северной части Ладожского озера горшок со шведскими монетами. При погружении дайверы обнаружили засыпанное камнем деревянное основание квадратного типа, несколько старых ржавых небольших якорей и горшок со шведскими солидами. « Старинные причалы — то место, по которым можно определить и судовые пути, и историю этого места. Находки будут переданы археологам, и мы узнаем точную датировку монет», — отметил директор клуба, координатор центра Сергей Куликов.

Старинные причалы — то место по которым можно определить и судовые пути, и историю этого места. Находки будут переданы археологам, и мы узнаем точную датировку монет. Изучение таких артефактов позволяет нам лучше понять свою историю, это ключ к разгадке прошлого, который поможет нам лучше понять и ценить наше культурное наследие», — цитирует пресс-служба слова директора клуба, координатора центра Сергея Куликова.

Ранее мы рассказывали о том, что археологи нашли руины каменной церкви Смоленской иконы Божией Матери архитектора Джакомо Кваренги. 

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