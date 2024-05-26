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Солнце и без дождей: вот прогноз петербургских синоптиков на последнее воскресенье весны

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 26 мая, город окажется под влиянием очередного ядра скандинавского антициклона. Его усилиями в регионе ожидается переменная облачность и полное отсутствие дождей.

Vadim Fedotov/shutterstock

«Температура воздуха +22…+24 градусов, в Ленинградской области +20…+25. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 771 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В понедельник без осадков и +25…+27, — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 мая, ночью малооблачно, днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +25...+27. Атмосферное давление будет понижаться.

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