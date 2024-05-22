Электрогрузовик с искусством от Полины Бондаревой и Ильи Рашкина, скандинавский сад в Коломне: дайджест урбанистических новостей Петербурга

Открытие «Летнего театра» на Новой Голландии, водное такси и реставрация особняка Брусницыных: «Собака.ru» собрала дайджест самых любопытных урбанистических новостей Петербурга.
Новость месяца
Основатель ГК «Ташир» (владеет ТЦ «РИО» на улице Фучика) Самвел Карапетян арендовал форт «Петр I» в Кронштадте. Какие именно проекты реализуют на объекте, в компании пока не раскрывают. Ранее соорганизатор проекта «Остров фортов» Марика Коротаева говорила, что на форте «Петр I» будут ярмарки, ресторан, кафе, винный погреб и смотровая площадка. Сам форт обещают открыть для посетителей уже в следующем году!
Транспорт будущего
Пионер речных прогулок «Астра Марин» во главе с Андреем Кузнецовым запустила водное такси. От Адмиралтейской до Мытнинской набережной от входа в ЦПКиО (причал возле второго Елагина моста) до ТЦ «Питер Лэнд» можно доехать примерно за 7-10 минут. На маршруте работают комфортные маломерные суда вместимостью до 11 человек. Катер ходит каждые 10 минут с 11:00 до 19:00 часов. Стоимость билета — 100—250 рублей. Можно ехать с небольшой собакой без доплат.
Анна Балагурова вместе с командой «Сообщества» — координатором арт-программы Алексеем Русановым и арт-директором Иваном Герцем
Назначения
Анна Балагурова стала гендиром проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация», ранее она занимала пост креативного директора. Анна получила степень магистра социальной антропологии СПбГУ. Была менеджером проектов в лофт-проекте «Этажи», внештатным продюсером в Консульстве Нидерландов в Петербурге, Гете-институт, Французском институте, Совете министров Северных стран, Русском музее. В 2011–2015 годах работала главным редактором петербургской версии The Village.
Евгений Панкевич стал главой комитета по туризму Петербурга. Ранее он был замдиректором музея Суворова, главой ГБУ «Городское туристско-информационное бюро», замглавой администрации Московского района. В июне 2018 года его назначили председателем комитета по развитию туризма. Проработав на этой должности до 2020 года, в сентябре того же года Евгений Панкевич возглавил «Пискаревское мемориальное кладбище».
Культурное пространство месяца
После трехлетнего перерыва на Новой Голландии открывают «Летний театр». Оммаж уличным театрам-кабаре от архитектора Любы Леонтьевой (интерьер Cruise by Kuznyahouse!), буфет Oggi (меню Дмитрия Блинова!), выступления «Мастерской Брусникина» и «Упсала-цирка»: с 25 мая до конца лета выгуливаем лучшие образы в «Бутылке».
Анна Балагурова
Генеральный директор проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация»:
«Главное событие лета на Новой Голландии — открытие “Летнего театра” во дворе “Бутылки”. Проект был заморожен с 2021 года. За это время культурный ландшафт изменился, но энергичных и талантливых артистов не стало меньше. Жанровых рамок у нас нет: с одинаковой вероятностью вы можете попасть на пианиста Алексея Гориболя и дневной рейв. На остров приглашаем лучшие независимые театры: “Мастерскую Брусникина”, “Практику”, “a39”, “Невидимый” и “Плохой” театры. Обещаем много музыки (от джаза до нойза!): совместные проекты с Домом Радио, фестивалем Sound Up, лейблом Fancy Music. С фестивалем Context. Diana Vishneva у нас целых три события: показ избранных работ молодых хореографов, выступление примы-балерины Мариинского театра Дианы Вишневой. Завершим сезон постановкой, которую команда фестиваля поставит специально для “Летнего театра”. Традиционно большой газон с июля станет кинотеатром под открытым небом. Будем смотреть классику мирового кино: от "Унесенных призраками" Миядзаки до "Дня солнца и дождя" Соколова. Приходите!»
Дом смотрителя в «Царском Селе»
Экскурсии месяца
Архив Музея современного искусства музея «Гараж»
В архив музея «Гараж» в Новой Голландии наконец-то запустили экскурсии с кураторами. Институция получила прописку на острове еще в 2018 году, и за шесть лет накопила серьезную коллекцию современного искусства: от дневников и рукописей неофициальных художников до редких самиздатов. Среди экспонатов — пальто художника Георгия Гурьянова, созданное Константином Гончаровым (выставку легендарного модельера недавно показали в Эрмитаже!) и флаеры с первых рейвов в усадьбе «Знаменка» в Стрельне. Попасть может любой желающий по предварительной регистрации на сайте.
Императорская ферма
В «Царском селе» запустили экскурсии по отреставрированной Императорской ферме (детище архитектора Адама Менеласа!). Сотрудники музея еженедельно показывают, как преобразился комплекс: Дом Высочайшего присутствия для императорской семьи, молочный павильон, восточный флигель для мериносов и три хозяйственных корпуса (денники, телятник и баня). Билеты тут.
Коллаборация
Создатели компании «Электромобили Мануфэкчуринг рус» (и лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023!) Илья Рашкин и Игорь Гирдин, основательница Masters Полина Бондарева и архитектор Антонина Мазепа запустили первый в России электрогрузовик с искусством. Arttruck — это единственная версия электрогрузовика EVM PRO с прозрачным кузовом и диджитал-искусством на борту. Первая выставка — проект петербургской медиахудожницы и выпускницы Академии имени Штиглица Василиссы Савросовой.
Ландшафтный дизайн месяца
Видели камерный Скандинавский сад на Римского-Корсакова? Это работа команды L.BURO во главе с архитектором Петром Лари. Бетон, латунь и неолинии (отсылка к Захи Хадид!) в сочетании с кленом пальматумом, ирги Ламарка, сосны, боярышниками и орешниками — настоящий оазис в историческом центре.
Заявка месяца
Московская «ЦРН "Контакт"» во главе с Романом Романовым взяла в аренду многострадальный особняк Брусницыных на Васильевском острове. Имя партнера Роман не раскрывает, но некоторые связывают с ним Андрея Холоднова, председателя попечительского совета «Клуба Дзюдо Турбостроитель». Основатель клуба Анатолий Рахлин был тренером Владимира Путина и Аркадия Ротенберга.
Здание XIX века обещают переделать под общественное пространство «в той же логике, как Севкабель». В помещениях, где не осталось исторических деталей, откроют рестораны, кафе и дизайн-студии, а подлинные интерьеры отдадут под концерты и выставки. К лету 2028 года должны завершить реставрацию. Ждем!
Комментарии (0)