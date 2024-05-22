Электрогрузовик с искусством от Полины Бондаревой и Ильи Рашкина, скандинавский сад в Коломне: дайджест урбанистических новостей Петербурга

Назначения

Анна Балагурова стала гендиром проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация», ранее она занимала пост креативного директора. Анна получила степень магистра социальной антропологии СПбГУ. Была менеджером проектов в лофт-проекте «Этажи», внештатным продюсером в Консульстве Нидерландов в Петербурге, Гете-институт, Французском институте, Совете министров Северных стран, Русском музее. В 2011–2015 годах работала главным редактором петербургской версии The Village.

Евгений Панкевич стал главой комитета по туризму Петербурга. Ранее он был замдиректором музея Суворова, главой ГБУ «Городское туристско-информационное бюро», замглавой администрации Московского района. В июне 2018 года его назначили председателем комитета по развитию туризма. Проработав на этой должности до 2020 года, в сентябре того же года Евгений Панкевич возглавил «Пискаревское мемориальное кладбище».