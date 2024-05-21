Адрес дня: та самая аптека из стихотворения Александра Блока в Коломне

«Ночь, улица, фонарь, аптека,

Бессмысленный и тусклый свет.

Живи еще хоть четверть века —

Все будет так. Исхода нет.

Умрешь — начнешь опять сначала

И повторится все, как встарь:

Ночь, ледяная рябь канала,

Аптека, улица, фонарь».

Существует две версии, о какой аптеке писал Александр Блок 10 октября 1912 года: аптеке Винникова напротив Мариинского театра, расположенной тогда на Офицерской улице, где жил поэт, или аптеке на набережной Крестовского острова.

Еще Корней Чуковский писал: «Читая, например, его знаменитые строки «Ночь, улица, фонарь, аптека…», я вспоминаю петербургскую аптеку, принадлежавшую провизору Винникову, на Офицерской улице, невдалеке от канала Пряжки. Мимо этой аптеки Александр Александрович проходил и проезжал каждый день, порою несколько раз. Она была по пути к его дому и в его «Плясках смерти» упоминается дважды».