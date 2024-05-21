Адрес дня: та самая аптека из стихотворения Александра Блока в Коломне

Существуют две версии, о какой именно аптеке писал поэт, но исследователи сходятся на одной: о той, что с начала XX века располагается напротив Мариинского театра.
«Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет.
Умрешь — начнешь опять сначала
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь».
Существует две версии, о какой аптеке писал Александр Блок 10 октября 1912 года: аптеке Винникова напротив Мариинского театра, расположенной тогда на Офицерской улице, где жил поэт, или аптеке на набережной Крестовского острова.
Еще Корней Чуковский писал: «Читая, например, его знаменитые строки «Ночь, улица, фонарь, аптека…», я вспоминаю петербургскую аптеку, принадлежавшую провизору Винникову, на Офицерской улице, невдалеке от канала Пряжки. Мимо этой аптеки Александр Александрович проходил и проезжал каждый день, порою несколько раз. Она была по пути к его дому и в его «Плясках смерти» упоминается дважды».
Офицерская улица теперь носит название Декабристов. В доме №27 на углу набережной Крюкова канала аптека располагалась с начала XX века, в разное время называющаяся по-разному. Это здание в стиле эклектика, построенное в 1871-1874 годах по проекту архитектора Евграфа Варгина, видело много творческих людей: здесь жили певец Федор Стравинский и его сын, композитор Игорь Стравинский, главный дирижер Мариинского театра Эдуард Направник и звезда балета Тамара Карсавина.
Сейчас о «той самой блоковской аптеке» на улице Декабристов, 27 пишут гиды и исследователи города, адрес фигурирует в выставках Музея-квартиры Блока, а сама аптека обновила интерьер, превратившись почти в музейное пространство. На стенах фотообои под старину, знаменитые строки Блока и даже настоящий фонарь. Но он есть не только внутри, но и снаружи: по бокам от входа улицу традиционно освещают фонари.
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