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Набережная Макарова получит продолжение с мостом через Смоленку

Положительное заключение на проект строительства участка от 2-й линии В. О. до транспортной связи через Серный остров с мостом выдал КГИОП.

Shutterstock.com

В комитете признали такое строительство соответствующим охранным режимам. Историко-культурная экспертиза не нашла на прибрежных участках объектов археологического или культурного наследия.

Еще в марте стало известно, что есть планы по обновлению двухкилометрового участка набережной Макарова. Это касается работ от Биржевой площади до набережной реки Смоленки, рядом с Детской городской больницей Святой Марии Магдалины. Предполагается, что около медучреждения будут ремонтировать как проезжую часть, так и тротуары, пишет «Деловой Петербург».

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