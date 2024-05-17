Набережная Макарова получит продолжение с мостом через Смоленку

В комитете признали такое строительство соответствующим охранным режимам. Историко-культурная экспертиза не нашла на прибрежных участках объектов археологического или культурного наследия.

Еще в марте стало известно, что есть планы по обновлению двухкилометрового участка набережной Макарова. Это касается работ от Биржевой площади до набережной реки Смоленки, рядом с Детской городской больницей Святой Марии Магдалины. Предполагается, что около медучреждения будут ремонтировать как проезжую часть, так и тротуары, пишет «Деловой Петербург».