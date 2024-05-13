Как вообще стало возможно падение автобуса в Мойку: 6 вопросов к общественному транспорту Петербурга

Вопрос 1: Что делать с дефицитом водителей?

Владислав Булгаков (транспортный аналитик, бывший редактор TransportSPB.com): В Петербурге просто адскй дефицит водителей автобусов, кадров катастрофически не хватает. Я не удивился, когда СК объявил о том, что у водителя автобуса, упавшего в Мойку, мог быть нарушен режим труда и отдыха. Меня бы больше удивило, если бы он не был нарушен.

Я знаю, что в транспортных компаниях после аварии на Поцелуевом мосту зашевелились. Вероятно, это позволит исключить совсем уж дикие переработки, но, скорее всего, еще шире будут внедряться так называемые разрывные наряды. Это когда водитель не работает 20 часов подряд, он просто с утра выходит на маршрут, потом у него длинный перерыв в 4 часа, когда он буквально спит в автобусе. После этого он вновь выходит на линию вечером и возвращается домой в 22–23 часа. А назавтра ему опять к 5 утра выходить на работу. Формально закон это не нарушает, но на состоянии водителя сказывается понятным образом.

Но даже если такой формат повсеместно придет на смену совсем уж вопиющим переработкам, то надолго ли этого хватит? У меня здесь большие вопросы. А если же в текущих условиях заставить всех перевозчиков жестко соблюдать все требования ТК, то у нас будут срывы выпуска — автобусы просто не будут приходить на остановки. Как власти и перевозчики собираются эту проблему решать, остается загадкой.