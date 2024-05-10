Автобус с пассажирами упал в реку с Поцелуева моста в Петербурге

Пассажирский автобус лазурного цвета рухнул в Мойку. По сообщению Комитета по транспорта, водитель автобуса компании Такси при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду.
Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. По кадрам видно, что автобус сперва сбивает ограду на Большой Морской улице, затем «по дуге» таранит несколько автомобилей и летит прямо в воду.
На место происшествия сразу же прибыли медики и полиция. По данным «Фонтанки», автобус принадлежит ООО «Такси». Пострадали несколько человек. Двоих людей успели достать — одного откачивали на крыше автобуса, а второй находился в сознании. Двери общественного транспорта были заблокированы, сообщает 78.ru.
Сейчас спасатели продолжают доставать людей из Мойки. По информации «Фонтанки», в воде может находиться до 20 человек.
Полиция Петербурга уже проводит проверку по факту падения автобуса в Мойку у дома 69 по большой Морской. Устанавливаются обстоятельства, которые привели к падению автобуса в воду. Работающие на месте экстренные службы проводят мероприятия по извлечению людей из воды», - сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
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