Автобус с пассажирами упал в реку с Поцелуева моста в Петербурге

Пассажирский автобус лазурного цвета рухнул в Мойку. По сообщению Комитета по транспорта, водитель автобуса компании Такси при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду.



Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. По кадрам видно, что автобус сперва сбивает ограду на Большой Морской улице, затем «по дуге» таранит несколько автомобилей и летит прямо в воду.