В Левашово загорелось загородное поместье семьи Фаберже

Как сообщает 78.ru причиной возгорания мог стать поджег. Усадьба давно находится в запустении и с каждым годом разрушается все больше. Пожар удалось ликвидировать в 21:40 8 мая. Никто из людей не пострадал.

Дача Фаберже, расположенная в Левашово, является уникальным памятником усадебной архитектуры конца XIX века. Она была построена в виде английского коттеджа и впоследствии перестроена в стиле модерн. Карл Фаберже был известным ювелиром, получившим покровительство царской семьи и звание «ювелира Его Императорского Величества и ювелира Императорского Эрмитажа». Сейчас дача Фаберже находится в состоянии разрушения, несмотря на то, что она является памятником федерального значения.

Ранее в КГИОП пытались заставить собственника отремонтировать дачу Фаберже. Суд также обязал выполнить противоаварийные и реставрационные работы. Сам же владелец рассказывал, что дача Фаберже находилась в аварийном состоянии уже в 2017 году, когда её передавали с правом бессрочного пользования.

Периодически волонтеры проводят субботники в заброшенном здании. Таким образом, они пытаются привлечь внимание к плачевному состоянию дома.