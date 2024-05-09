Весеннее солнце с ветром: какой будет погода в Петербурге на вторых майских праздниках

«Температура воздуха +7…+9 градусов, в Ленинградской области +5…+10. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 761 миллиметр ртутного столба, что выше нормы. В пятницу небольшие дожди и +7…+9, — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 мая, ночью переменная облачность, днем преимущественно облачная погода. Ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер ночью западный, днем северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +7...+9. Атмосферное давление будет понижаться.