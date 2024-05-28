В архив Музея современного искусства «Гараж» на Новой Голландии запустили экскурсии. Зачем идти?

Неоакадемизм, клубная культура и первые экспериментальные галереи: архив музея «Гараж» в Новой Голландии наконец-то доступен для петербуржцев — раз в месяц сюда можно попасть с экскурсией. Идем смотреть на пальто художника Георгия Гурьянова, созданное основателем галереи «Строгий юноша» Константином Гончаровым (выставку легендарного модельера только что показали в Эрмитаже!), и флаеры с первых рейвов в усадьбе «Знаменка» в Стрельне.
В 2018 году в Новой Голландии получил прописку архив музея «Гараж». За шесть лет институция накопила серьезную коллекцию современного искусства: от дневников и рукописей неофициальных художников до редких самиздатов и зинов — всего 17 фондов, охватывающих историю культурной жизни Петербурга с 1950-х годов. Запасы пополняют благодаря архивам очевидцев событий. Например, одним из первых в архив поступило собрание Сергея Чубраева, посвященное жизни и творчеству Сергея Курехина. Художник и искусствовед Андрей Хлобыстин, киберфеминистка и сооснователь культового в 2000-е «ГЭЗ-21» на Пушкинской, 10, Ирина Актуганова, первопроходцы советской электронной музыки «Новые композиторы» — и это далеко не полный список тех, чьи домашние коллекции теперь бережно хранят на рукотворном острове. Большую часть выдают по запросу для исследований!
Шесть лет архив был почти недоступен для горожан. А в конце апреля его наконец открыли для всех — каждый последний вторник месяца сюда можно прийти с экскурсией. Идем смотреть на майку с шелкографией «Гурьянов-пати» (привет из 1990-х от клуба «Танцпол»!) и раритеты арт-жизни Ленинграда и Петербурга. За расписанием стоит следить на сайте.
Ближайшая экскурсия-обсуждение состоится 30 мая. Вход свободный по предварительной регистрации. Еще до 11 июля включительно идет цикл экскурсий-обсуждений с художниками «Случай архива».
Материалы из архива Владимира Уфлянда
Анастасия Котылева
Старший хранитель архива Музея современного искусства «Гараж» в Петербурге:
«Маршрут экскурсии в архиве построен вокруг трех ключевых тем: как и почему появилась архивная коллекция в музее “Гараж”; как выявлять истории в документах; взаимоотношения искусства и социополитического контекста. У нас есть множество артефактов 1950–2020-х годов: фотографии, самиздатские сборники, личные удостоверения, афиши, буклеты, краткие записки и пухлые трактаты. Во время экскурсии можно познакомиться с этим многообразием, увидеть одни из самых эффектных предметов коллекции: пальто ударника группы “Кино” и художника Георгия Гурьянова, созданное модельером Константином Гончаровым; самодельный журнал “Рупор молодежи”, сделанный иконой направления арт+фэшн Владиславом Мамышевым-Монро, когда он учился в школе; фотографии “Новых художников”, отснятые и разрисованные художником-нонконформистом Евгением Козловым; ордена британского мастера кэмпа Эндрю Логана, подаренные группе “Новые композиторы”».
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