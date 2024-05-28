В архив Музея современного искусства «Гараж» на Новой Голландии запустили экскурсии. Зачем идти?

В 2018 году в Новой Голландии получил прописку архив музея «Гараж». За шесть лет институция накопила серьезную коллекцию современного искусства: от дневников и рукописей неофициальных художников до редких самиздатов и зинов — всего 17 фондов, охватывающих историю культурной жизни Петербурга с 1950-х годов. Запасы пополняют благодаря архивам очевидцев событий. Например, одним из первых в архив поступило собрание Сергея Чубраева, посвященное жизни и творчеству Сергея Курехина. Художник и искусствовед Андрей Хлобыстин, киберфеминистка и сооснователь культового в 2000-е «ГЭЗ-21» на Пушкинской, 10, Ирина Актуганова, первопроходцы советской электронной музыки «Новые композиторы» — и это далеко не полный список тех, чьи домашние коллекции теперь бережно хранят на рукотворном острове. Большую часть выдают по запросу для исследований!

Шесть лет архив был почти недоступен для горожан. А в конце апреля его наконец открыли для всех — каждый последний вторник месяца сюда можно прийти с экскурсией. Идем смотреть на майку с шелкографией «Гурьянов-пати» (привет из 1990-х от клуба «Танцпол»!) и раритеты арт-жизни Ленинграда и Петербурга. За расписанием стоит следить на сайте.

Ближайшая экскурсия-обсуждение состоится 30 мая. Вход свободный по предварительной регистрации. Еще до 11 июля включительно идет цикл экскурсий-обсуждений с художниками «Случай архива».