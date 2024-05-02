В Петербурге создадут 3D-модель подземного пространства города

В пресс-службе Смольного рассказали, что 3D-модель должна дополнить данные комитета по градостроительству и архитектуре, комитета имущественных отношений и комитета по строительству. Проект будет информационной основой для заключений о геологических и гидрогеологических особенностях территорий планируемого строительства, а также поможет делать предварительные заключения о геологических рисках. Предполагается, что благодаря ей сроки получения информации, связанной с недропользованием, будут значительно меньше.

Губернатор Александр Беглов на заседании городского экологического совета отметил, что проект освоения подземного пространства готовили в Ленинграде в 1979 году. Тогда создали около сотни томов с расчктами, обоснованиями и схемами. В своей основе проект не устарел, но изменились технологии.

«Самое главное, что нам удалось — сохранить материалы. Это очень важно — не потерять данные, они для нашего города бесценны. Работу с данными о подземном пространстве необходимо вести с самым широким применением цифровых технологий», — отметил Александр Беглов.

О создании «цифрового двойника Петербурга» стало известно еще в 2020 году. Проект придумали для контроля состояния городских объектов. Например, вести учет проблемных фасадов и зданий, несанкционированных свалок, а также следить за содержанием дорог.