Креативное пространство в петербургском Доме Брюллова откроется зимой

«В этом году мы планируем его сдать - до конца года. На данный момент уже заменили перекрытия, усилили фундамент, стены. Сейчас осталась кровля, фасад», — рассказал ТАСС основатель BS Art Development Group Александр Басалыгин. Он отметил, что в ходе реставрационных работ были обнаружены фрагменты фасада середины XVIII века. Их в дальнейшем предполагается передать в музей петербургского отделения ВООПИиК. В фасадной анфиладе комнат здания совместно с ВООПИиК планируется организовать пространство, где будут проводиться лекции, общественные дискуссии и другие события. Также арендаторы рассчитывают восстановить фонтан, который находился во дворе.



«Наша целевая аудитория - это молодежь, которая ценит искусство, культуру и с удовольствием проводит именно в этой атмосфере время. И такое пространство мы как раз создаем и надеемся, что оно будет очень востребовано», — добавил инвестор проекта Михаил Скигин.



Предлагаем вам прочитать наше интервью с основателем BS Art Development Group, петербуржце в примерно десятом поколении, выпускником Мухинского училища и профессиональным геймером Александром Басалыгиным. Специально для «Собака.ru» архитектурный критик, автор телеграм-канала «Город, говори» Мария Элькина поговорила с Александром о фресках в доме Брюллова, любви к родине и петербургских городских сумасшедших.



Недавно мы рассказывали о том, что историческую вокзальную станцию «Озерки» переделают в центр культурного транзита и общественное пространство. Создатели проекта планируют отреставрировать здание 1902 года постройки, в котором по легенде Александр Блок написал «Незнакомку». В планах развивать живую культуру района, создать платформу взаимодействия гостей и жителей Озерков, а также устраивать локальную культурную программу: от выставок стрит-артистов до открытых лекций от экспертов-урбанистов.