18+
  • Город
  • Город
Город

Сибирь и Урал затопило: прорыв дамбы и паводки. А не грозит ли Петербургу такое? Наши защитные сооружения выдержат?

Одним из главных событий весны 2024 года в России стало масштабное половодье на Южном Урале и в Сибири, ставшее самым мощным за последние 80 лет. В Оренбургской области зоне подтопления оказалось больше 12 тысяч домов, официальные источники сообщают как минимум о 4 погибших. Вслед за этим большая вода пришла уже в Тюменскую область. А может ли выйти из берегов Нева или другие реки Ленобласти? Городская дамба выдержит напор? Отвечаем на все эти вопросы вместе с петербургскими гидрологами Мариной Богдан и Игорем Винокуровым.  

Dmitry Mikheev / Shutterstock

Почему вообще в России в этом году такие сильные паводки?

Игорь Винокуров, преподаватель кафедры инженерной гидрологии Института гидрологии и океанологии РГГМУ: Начнем, пожалуй, с того, что использовать слово «паводок» в данном случае некорректно. В традиции русскоязычной гидрологии сложились два термина — «паводок» и «половодье». Исторически слово «половодье» исходит из словосочетания «полная вода», то есть «разлив». Основное отличие этих терминов в том, что половодье происходит в одном районе примерно в одни и те же сроки из года в год и вызвано одними и теми же причинами. В нашем случае — это весеннее таяние снега. А паводок может случаться в любое время года и вызывается другими различными причинами — оттепелями, ливнями…

Марина Богдан, начальник отдела гидрологических и морских прогнозов ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»: В результате сочетания ряда гидрометеорологических условий произошло катастрофическое наводнение в бассейне реки Урал. Одним из основных факторов, влияющих на будущее половодье, являются осадки. В бассейне реки Урал избыток осадков наблюдался с августа 2023-го. Вышедший каспийский циклон с сильными дождями 27 марта ускорил весенние процессы в бассейне реки. Началось интенсивное снеготаяние, резкий подъем уровней воды, и, как следствие, катастрофическое наводнение.

«Центр Петербурга может затопить, а смерчи и жара станут привычным делом»: климатолог разбирает доклад ООН о глобальном потеплении

Возможно ли нечто подобное в Петербурге?

Игорь Винокуров, преподаватель кафедры инженерной гидрологии Института гидрологии и океанологии РГГМУ: Если говорить о Неве, то эта река отличается даже от своих притоков, таких как Ижора, Тосна, Мга, не говоря уже об Урале… Основное питание главная река города получает от Ладожского озера, а оно в свою очередь отдает воду очень равномерно, являясь грандиозным резервуаром, принимающим воды с огромной площади. Поэтому на ней не бывает половодий и паводков.

Наводнения в нашем городе случаются по иным причинам — реже из-за ледовых образований, которые, бывает, скапливаются и забивают проход воды, это, например, бывает в районе выше Финляндского железнодорожного моста, где сейчас началось строительство нового моста через Неву. Ну и чаще наводнения на Неве случаются из-за циклонов на Балтике, которые формируют ветра определенного направления, которые тормозят потоки воды в реке, как бы подпирая их, и тем самым вызывают подъем воды. Но сейчас эту проблему регулирует дамба, которая построена поперек Финского залива и останавливает при необходимости противоволну из Балтики, которую нагоняют такие ветра.

Aleksei Kazachok / Shutterstock

А может ли возникнуть ситуация, когда дамба не выдержит?

Игорь Винокуров, преподаватель кафедры инженерной гидрологии Института гидрологии и океанологии РГГМУ: Технические характеристики дамбы рассчитаны с достаточным запасом надежности как самого сооружения, так и высоты гребня волны, которую дамба должна остановить.

Марина Богдан, начальник отдела гидрологических и морских прогнозов ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»:  За период существования города отмечались три катастрофических наводнения. Уровень воды достиг 21 сентября 1777 года 3,21 м, 19 сентября 1824 г. — 4,21 м и 23 сентября 1924 г. — 3,80 м. Ученые утверждают, что подъемы в устье Невы могут быть выше наблюдавшихся. По расчетам института «Ленгидропроект» уровень воды может достигать 5,40 м. 

[Комплекс защитных сооружений города рассчитан на подъем уровня воды выше 4,5 метра, а высота дамбы — 6,4 м. — Прим. Собака.ru]. Таким образом, чисто теоретически дамба может не предотвратить затопления города, но только при определенных, ранее не наблюдавшихся синоптических условиях, когда будет достигнут катастрофический уровень подъема воды.

Более 4,5 тысяч памятников Петербурга могут уйти под воду к концу столетия

А бывают ли паводки на других реках Северо-Запада?

Игорь Винокуров, преподаватель кафедры инженерной гидрологии Института гидрологии и океанологии РГГМУ: Половодье на реках Северо-Запада — явление распространенное и хорошо изученное. Да, весной, когда огромные снежные поля начинают таять, высвобождается большой объем воды, который устремляется в реки. В некоторых случаях это может вызвать подтопление берегов. Но за последние годы созданы специальные карты, на которых обозначены не только водоохранные зоны, но и зоны затопления для различных условий, если складываются условия «как бывает 1 раз за 100 лет» или «1 раз за 50 лет», например.

На большей части территории Ленинградской области, в Новгородской и Псковской областях в этом году за зиму воды в снеге было зафиксировано даже меньше обычного, то есть меньше, чем в среднем за все годы наблюдений. Так что, конечно, с приходом настоящей весны, потеплением и таянием снега (а в городах снег тает раньше и быстрее, чем в лесу), конечно, количество воды в реках увеличится, где-то, как обычно весной, они выйдут из берегов, но чего-то катастрофического этой весной мы не ожидаем. Согласно расчетам гидрологов, при неблагоприятном стечении погодных обстоятельств возможны подтопления низинных участков, расположенных у рек, в Тихвине, Луге и Тосно. Но опять же, речь в первую очередь идет об участках, на которых реки ежегодно разливаются, и это не является чем-то неожиданным и форс-мажорным.  

Марина Богдан, начальник отдела гидрологических и морских прогнозов ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»: В последние десятилетия в результате потепления климата на реках происходит перераспределение стока воды в течение года. Доля стока воды в период весеннего половодья уменьшается и увеличивается в зимний и летне-осенний периоды. Половодья становятся более низкими, а паводки становятся более высокими.

Подобная гидрологическая ситуация, как на Урале, могла бы сложиться на территории Псковской, Ленинградской и Новгородской областей. Запасы воды в снеге в бассейнах рек в феврале уже существенно превышали запасы воды, которые обычно наблюдаются во второй половине марта. Но погодные условия сложились так, что в текущем сезоне весеннее половодье было ранним, затяжным и невысоким. Переход среднесуточной температуры воздуха в сторону положительных значений произошел во второй декаде февраля, что на месяц раньше нормы. В третьей декаде февраля в результате теплой погоды, сопровождаемой осадками в виде дождя, на реках начались весенние процессы — интенсивное снеготаяние, разрушение ледяного покрова, резкое повышение уровней воды, что на месяц раньше обычного. В дальнейшем погодные условия, чередование волн тепла и холода и отсутствие значительных осадков способствовали затяжному развитию весенних процессов.

Марина Богдан

Начальник отдела гидрологических и морских прогнозов ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»:

Основные территории, наиболее часто подвергающиеся затоплениям на территории:

Ленинградской области

– в период весеннего половодья, дождевых паводков в городах Тосно, Любань, Тихвин, Луга, а также населенных пунктов, расположенных в прибрежной территории реки Вуоксы;

– в период образования заторов (зажоров) льда на реках Паша, Оять, Нева, Нарва, Луга, Свирь;

– в результате нагона воды от Финского залива, от Ладожского озера — п. Свирица.

Новгородской области

– в период весеннего половодья, дождевых паводков в Ильмень-Волховской пойме;

– в период образования заторов льда на реках Шелонь, Ловать, Полисть, Пола, Мста.

Псковской области затопления наблюдаются:

– в период весеннего половодья, дождевых паводков населенных пунктов, расположенных в прибрежной территории рек Шелонь, Великая, Плюсса, Ловать;

– в период образования заторов льда на реке Великой.

PavelChigir / Shutterstock

А может ли из-за потепления климата угроза наводнений стать выше?

Игорь Винокуров, преподаватель кафедры инженерной гидрологии Института гидрологии и океанологии РГГМУ: Что касается перспектив в ближайшие 10, 20, 50 лет, то влияние изменений климата на гидрологические процессы, конечно же, существует. Но здесь нельзя говорить только об отрицательном воздействии. На многих реках в нашей стране как раз весенние разливы становятся меньше, максимальные значения, которые были обыденными в прошлые десятилетия, уже не повторяются. Это происходит, например, из-за частых зимних оттепелей, во время которых снег тает еще зимой и не накапливается в таком количестве, как раньше.

Марина Богдан, начальник отдела гидрологических и морских прогнозов ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»: За последние 50 лет на территории Северо-Запада зоны затоплений существенно не изменились, вероятно, и за последующие 50 лет существенно не изменятся.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: