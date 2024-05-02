Сибирь и Урал затопило: прорыв дамбы и паводки. А не грозит ли Петербургу такое? Наши защитные сооружения выдержат?

Одним из главных событий весны 2024 года в России стало масштабное половодье на Южном Урале и в Сибири, ставшее самым мощным за последние 80 лет. В Оренбургской области зоне подтопления оказалось больше 12 тысяч домов, официальные источники сообщают как минимум о 4 погибших. Вслед за этим большая вода пришла уже в Тюменскую область. А может ли выйти из берегов Нева или другие реки Ленобласти? Городская дамба выдержит напор? Отвечаем на все эти вопросы вместе с петербургскими гидрологами Мариной Богдан и Игорем Винокуровым.
Почему вообще в России в этом году такие сильные паводки?
Игорь Винокуров, преподаватель кафедры инженерной гидрологии Института гидрологии и океанологии РГГМУ: Начнем, пожалуй, с того, что использовать слово «паводок» в данном случае некорректно. В традиции русскоязычной гидрологии сложились два термина — «паводок» и «половодье». Исторически слово «половодье» исходит из словосочетания «полная вода», то есть «разлив». Основное отличие этих терминов в том, что половодье происходит в одном районе примерно в одни и те же сроки из года в год и вызвано одними и теми же причинами. В нашем случае — это весеннее таяние снега. А паводок может случаться в любое время года и вызывается другими различными причинами — оттепелями, ливнями…
Марина Богдан, начальник отдела гидрологических и морских прогнозов ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»: В результате сочетания ряда гидрометеорологических условий произошло катастрофическое наводнение в бассейне реки Урал. Одним из основных факторов, влияющих на будущее половодье, являются осадки. В бассейне реки Урал избыток осадков наблюдался с августа 2023-го. Вышедший каспийский циклон с сильными дождями 27 марта ускорил весенние процессы в бассейне реки. Началось интенсивное снеготаяние, резкий подъем уровней воды, и, как следствие, катастрофическое наводнение.
Возможно ли нечто подобное в Петербурге?
Игорь Винокуров, преподаватель кафедры инженерной гидрологии Института гидрологии и океанологии РГГМУ: Если говорить о Неве, то эта река отличается даже от своих притоков, таких как Ижора, Тосна, Мга, не говоря уже об Урале… Основное питание главная река города получает от Ладожского озера, а оно в свою очередь отдает воду очень равномерно, являясь грандиозным резервуаром, принимающим воды с огромной площади. Поэтому на ней не бывает половодий и паводков.
Наводнения в нашем городе случаются по иным причинам — реже из-за ледовых образований, которые, бывает, скапливаются и забивают проход воды, это, например, бывает в районе выше Финляндского железнодорожного моста, где сейчас началось строительство нового моста через Неву. Ну и чаще наводнения на Неве случаются из-за циклонов на Балтике, которые формируют ветра определенного направления, которые тормозят потоки воды в реке, как бы подпирая их, и тем самым вызывают подъем воды. Но сейчас эту проблему регулирует дамба, которая построена поперек Финского залива и останавливает при необходимости противоволну из Балтики, которую нагоняют такие ветра.
А может ли возникнуть ситуация, когда дамба не выдержит?
Игорь Винокуров, преподаватель кафедры инженерной гидрологии Института гидрологии и океанологии РГГМУ: Технические характеристики дамбы рассчитаны с достаточным запасом надежности как самого сооружения, так и высоты гребня волны, которую дамба должна остановить.
Марина Богдан, начальник отдела гидрологических и морских прогнозов ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»: За период существования города отмечались три катастрофических наводнения. Уровень воды достиг 21 сентября 1777 года 3,21 м, 19 сентября 1824 г. — 4,21 м и 23 сентября 1924 г. — 3,80 м. Ученые утверждают, что подъемы в устье Невы могут быть выше наблюдавшихся. По расчетам института «Ленгидропроект» уровень воды может достигать 5,40 м.
[Комплекс защитных сооружений города рассчитан на подъем уровня воды выше 4,5 метра, а высота дамбы — 6,4 м. — Прим. Собака.ru]. Таким образом, чисто теоретически дамба может не предотвратить затопления города, но только при определенных, ранее не наблюдавшихся синоптических условиях, когда будет достигнут катастрофический уровень подъема воды.
А бывают ли паводки на других реках Северо-Запада?
Игорь Винокуров, преподаватель кафедры инженерной гидрологии Института гидрологии и океанологии РГГМУ: Половодье на реках Северо-Запада — явление распространенное и хорошо изученное. Да, весной, когда огромные снежные поля начинают таять, высвобождается большой объем воды, который устремляется в реки. В некоторых случаях это может вызвать подтопление берегов. Но за последние годы созданы специальные карты, на которых обозначены не только водоохранные зоны, но и зоны затопления для различных условий, если складываются условия «как бывает 1 раз за 100 лет» или «1 раз за 50 лет», например.
На большей части территории Ленинградской области, в Новгородской и Псковской областях в этом году за зиму воды в снеге было зафиксировано даже меньше обычного, то есть меньше, чем в среднем за все годы наблюдений. Так что, конечно, с приходом настоящей весны, потеплением и таянием снега (а в городах снег тает раньше и быстрее, чем в лесу), конечно, количество воды в реках увеличится, где-то, как обычно весной, они выйдут из берегов, но чего-то катастрофического этой весной мы не ожидаем. Согласно расчетам гидрологов, при неблагоприятном стечении погодных обстоятельств возможны подтопления низинных участков, расположенных у рек, в Тихвине, Луге и Тосно. Но опять же, речь в первую очередь идет об участках, на которых реки ежегодно разливаются, и это не является чем-то неожиданным и форс-мажорным.
Марина Богдан, начальник отдела гидрологических и морских прогнозов ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»: В последние десятилетия в результате потепления климата на реках происходит перераспределение стока воды в течение года. Доля стока воды в период весеннего половодья уменьшается и увеличивается в зимний и летне-осенний периоды. Половодья становятся более низкими, а паводки становятся более высокими.
Подобная гидрологическая ситуация, как на Урале, могла бы сложиться на территории Псковской, Ленинградской и Новгородской областей. Запасы воды в снеге в бассейнах рек в феврале уже существенно превышали запасы воды, которые обычно наблюдаются во второй половине марта. Но погодные условия сложились так, что в текущем сезоне весеннее половодье было ранним, затяжным и невысоким. Переход среднесуточной температуры воздуха в сторону положительных значений произошел во второй декаде февраля, что на месяц раньше нормы. В третьей декаде февраля в результате теплой погоды, сопровождаемой осадками в виде дождя, на реках начались весенние процессы — интенсивное снеготаяние, разрушение ледяного покрова, резкое повышение уровней воды, что на месяц раньше обычного. В дальнейшем погодные условия, чередование волн тепла и холода и отсутствие значительных осадков способствовали затяжному развитию весенних процессов.
Марина Богдан
Начальник отдела гидрологических и морских прогнозов ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»:
Основные территории, наиболее часто подвергающиеся затоплениям на территории:
Ленинградской области
– в период весеннего половодья, дождевых паводков в городах Тосно, Любань, Тихвин, Луга, а также населенных пунктов, расположенных в прибрежной территории реки Вуоксы;
– в период образования заторов (зажоров) льда на реках Паша, Оять, Нева, Нарва, Луга, Свирь;
– в результате нагона воды от Финского залива, от Ладожского озера — п. Свирица.
Новгородской области
– в период весеннего половодья, дождевых паводков в Ильмень-Волховской пойме;
– в период образования заторов льда на реках Шелонь, Ловать, Полисть, Пола, Мста.
Псковской области затопления наблюдаются:
– в период весеннего половодья, дождевых паводков населенных пунктов, расположенных в прибрежной территории рек Шелонь, Великая, Плюсса, Ловать;
– в период образования заторов льда на реке Великой.
А может ли из-за потепления климата угроза наводнений стать выше?
Игорь Винокуров, преподаватель кафедры инженерной гидрологии Института гидрологии и океанологии РГГМУ: Что касается перспектив в ближайшие 10, 20, 50 лет, то влияние изменений климата на гидрологические процессы, конечно же, существует. Но здесь нельзя говорить только об отрицательном воздействии. На многих реках в нашей стране как раз весенние разливы становятся меньше, максимальные значения, которые были обыденными в прошлые десятилетия, уже не повторяются. Это происходит, например, из-за частых зимних оттепелей, во время которых снег тает еще зимой и не накапливается в таком количестве, как раньше.
Марина Богдан, начальник отдела гидрологических и морских прогнозов ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»: За последние 50 лет на территории Северо-Запада зоны затоплений существенно не изменились, вероятно, и за последующие 50 лет существенно не изменятся.
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