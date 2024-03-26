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СПбГУ готовится построить первый учебный корпус в Пушкине

Сейчас университет ищет подрядчика, который возведет первый корпус на территории развития вуза в Пушкинском районе города, на бывших землях совхоза «Детскосельский». На строительство планируют потратить 3 млрд рублей.

"Студия 44"

За эти деньги компания-подрядчик должна построить до декабря 2026 года учебный корпус площадью 12,3 тысяч квадратных метров, а также хозяйственный корпус площадью 6 тысяч квадратных метров.

В документации говорится, что учебный корпус СПбГУ № 3 будет вмещать около 2730 обучающихся. В состав нового корпуса войдут шесть учебных аудиторий, административно-хозяйственный блок (кабинеты администрации, гардеробы персонала), инженерно-технические помещения в подвальной части, помещения общественного питания. Здания будут не более 3 этажей (до 19,5 м), пишет «КоммерсантЪ».

В хозяйственном корпусе разместят службы безопасности, административно-хозяйственная служба, служба материально-технического снабжения, ремонтно-эксплуатационное управление, автохозяйство, центральный диспетчерский пульт, архивохранилище и центральная прачечная.

Построить кампус в Пушкинском районе начали планировать еще в 2019 году. Тогда стоимость переезда университета оценивали в 45 млрд рублей. В конце апреля 2022 года Градсовет Петербурга утвердил архитектурно-градостроительный облик (АГО) объектов на территории развития СПбГУ на бывших землях совхоза «Детскосельский».

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