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Фасады зданий на площади Ломоносова украсили световыми проекциями выдающихся деятелей Петербурга

В этом году к великим зодчим на них добавили действующего ректора Академии им. Вагановой Николая Цискаридзе. Его проекцию разместили на фасаде здания учебного заведения, который обращен на площадь. Она приурочена к 50-летию самого артиста и 10-летию его пребывания на посту ректора.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Световыми проекциями фасады на площаде Ломоносова украшают уже четвертый год подряд. Обычно показывали именно творения зодчих, в этом году концепцию художественного оформления немного изменили, добавив и портреты архитекторов, рассказал председатель КГИОП Сергей Макаров. 

«Еще одно изменение концепции этого года — мы решили показывать не только выдающихся деятелей, которые создавали славу Петербургу, но и тех, кто создает ее сейчас», — рассказал Макаров

Также новые световые иллюминации на здании бывшего Минпросвещения на площади Ломоносова посвящены творчеству зодчих Джакомо Кваренги, Константина Тона, Павла Сюзора, Евгения Левинсона, а также архитектора и реставратора Николая Белехова.

Предлагаем вам прочитать интервью с героем нашей январской обложки — Николаем Цискаридзе. Ксения Гощицкая отправилась в академию на прием, чтобы узнать, как это — работать звездой.

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