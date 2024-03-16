Фасады зданий на площади Ломоносова украсили световыми проекциями выдающихся деятелей Петербурга

Световыми проекциями фасады на площаде Ломоносова украшают уже четвертый год подряд. Обычно показывали именно творения зодчих, в этом году концепцию художественного оформления немного изменили, добавив и портреты архитекторов, рассказал председатель КГИОП Сергей Макаров.

«Еще одно изменение концепции этого года — мы решили показывать не только выдающихся деятелей, которые создавали славу Петербургу, но и тех, кто создает ее сейчас», — рассказал Макаров

Также новые световые иллюминации на здании бывшего Минпросвещения на площади Ломоносова посвящены творчеству зодчих Джакомо Кваренги, Константина Тона, Павла Сюзора, Евгения Левинсона, а также архитектора и реставратора Николая Белехова.

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