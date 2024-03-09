Температура выше 0: какой будет погода в Петербурге в субботу

«Температура воздуха 0…+2 градуса, в Ленинградской области -2…+3. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье без осадков и +1…+3», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 марта, облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный слабый. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, в окрестностях до -9, днем 0...+2. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.