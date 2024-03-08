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Небольшое потепление: какой будет погода в Петербурге на длинных выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 8 марта, небольшими осадками, преимущественно в виде снега, на территории города отметится атмосферный фронт. По мере его отхода к югу, в облаках начнут появляться робкие прояснения, а осадки постепенно прекратятся. Утром и вечером на дорогах и тротуарах гололедица.

Anton Kudelin / Shutterstock.com

«Температура воздуха +1…+3 градуса, в Ленинградской области -1…+4. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. Температура воздуха +1…+3, в Ленинградской области -1…+4. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В субботу без существенных осадков и 0…+2», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 марта, облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный слабый. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, местами до -9, днем -1...+1. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо понижаться.

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