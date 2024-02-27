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Исторических дом Шредера начали сносить на Васильевском острове

Здание XVIII века построено на углу 7-й линии Васильевского острова и набережной Смоленки. Сам дом расположен на бывшей территории завода имени Козицкого. Там собираются построить новый жилой комплекс.

Яндекс. Панорамы

В Telegram-канале «SOS СПб СНОС» отметили, что по факту подготовки к сносу в Следственном комитете ведется проверка и должна пройти судебная экспертиза. Градозащитники добавляют, что хотя дом Шредера не входит в перечень объектов культурного наследия, само здание, как и флигель, формируют уличный фронт, и их нельзя сносить по закону об охранных зонах.

Участок, где находится дом Шредера, в 1,24 га в 2021 году купила группа компаний «Красная стрела» под застройку жильем. Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на представителя застройщика, под снос пойдут только аварийные конструкции, а лицевая стена со стороны набережной Смоленки, как и планировалось, будут сохранять.

Напомним, градозащитники уже ранее пытались спасти дом Шредера. Из-за планов оставить только фасадные стены, дом потеряет историческую ценность и станет «новоделом». Как сообщили в Градозащитном пресс-центре, в планах у застройщика реконструировать дом Шредера под начальную школу на 200 учеников. Активисты же считают, что здание нужно сохранить в полном объеме, а не только фасадные стены.

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