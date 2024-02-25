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Последнее воскресенье зимы в Петербурге пройдет под дождем: вот прогноз синоптиков на 25 февраля

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня в атмосфере над городом продолжит господствовать влажный и теплый воздух атлантического происхождения. В регионе ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут небольшие дожди.

Daniel Korzeniewski/shutterstock

«Температура воздуха +3…+5 градусов, в Ленинградской области 0…+5. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В понедельник небольшие дожди и +3…+5», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 февраля, облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +2...+4. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

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