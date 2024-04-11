Посмотрите на самые красивые (и редкие!) печи Петербурга: павлин Кузнецова, Врубель и — наш краш — фукус пузырчатый

Марата, 72

В интерьере дома Торгово-промышленного товарищества Бажанова и Чувалдиной можно увидеть интереснейший камин — «Встреча Вольги и Микулы» по эскизу Михаила Врубеля. Он отсылает к сюжету «Вольга и Микула Селянинович», где противопоставлены князь Вольга и крестьянин Микула, живущий не поборами или грабежом, а честным трудом. Былина олицетворяет независимость русского народного духа и чувство собственного достоинства.

Камин исполнен в революционной для XX века технике восстановительного обжига: глину обогащали окисями металлов, поэтому при обжиге она приобретала глубокий цвет с разнообразными тоновыми переходами и необычный металлический блеск. Вот почему панно сияет и переливается. Создан в Кикеринских мастерских и является хронологически последним, а с колористической точки зрения самым интересным из шести подобных панно. Остальные можно увидеть во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, музеей-заповеднике «Коломенское», Третьяковской галерее, Русском музее.

Как посмотреть? В доме Торгово-промышленного товарищества Бажанова и Чувалдиной сегодня работает Детская библиотека истории и культуры Петербурга, поэтому камин может увидеть любой желающий в часы работы учреждения.

«Фукус пузырчатый» и «Плесень»