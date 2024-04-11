Посмотрите на самые красивые (и редкие!) печи Петербурга: павлин Кузнецова, Врубель и — наш краш — фукус пузырчатый

Вольга и Микула Селянинович, драконы и лебеди — какие сюжеты только не встретишь в оформлении отопительных приборов. Специально для «Собака.ru» историк архитектуры, заместитель директора Музея архитектурной художественной керамики «Керамарх» выбрала уникальные печи и камины, уцелевшие в Петербурге.
«Встреча Вольги и Микулы»
Марата, 72
В интерьере дома Торгово-промышленного товарищества Бажанова и Чувалдиной можно увидеть интереснейший камин — «Встреча Вольги и Микулы» по эскизу Михаила Врубеля. Он отсылает к сюжету «Вольга и Микула Селянинович», где противопоставлены князь Вольга и крестьянин Микула, живущий не поборами или грабежом, а честным трудом. Былина олицетворяет независимость русского народного духа и чувство собственного достоинства.
Камин исполнен в революционной для XX века технике восстановительного обжига: глину обогащали окисями металлов, поэтому при обжиге она приобретала глубокий цвет с разнообразными тоновыми переходами и необычный металлический блеск. Вот почему панно сияет и переливается. Создан в Кикеринских мастерских и является хронологически последним, а с колористической точки зрения самым интересным из шести подобных панно. Остальные можно увидеть во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, музеей-заповеднике «Коломенское», Третьяковской галерее, Русском музее.
Как посмотреть? В доме Торгово-промышленного товарищества Бажанова и Чувалдиной сегодня работает Детская библиотека истории и культуры Петербурга, поэтому камин может увидеть любой желающий в часы работы учреждения.
«Фукус пузырчатый» и «Плесень»
Большая Морская, 35
В интерьерах дома страхового общества «Россия» уцелело множество печей, большая часть которых была произведена на финских заводах по проектам финских архитекторов. Зачастую источниками вдохновения для них становились не самые очевидные природные формы. Печь «Фукус пузырчатый» названа в честь морской водоросли, изображение которой использовано в декоре. Такое растение широко распространено в Балтийском море в районе Хельсинки. Дизайн был разработан в архитектурном бюро «Уско Нюстрем – Петреллиус – Пентилля» — и уже любим многими знатоками города. Несколько таких экземпляров до недавнего времени еще можно было увидеть в доме Говинга в Выборге — ныне утрачены. Есть и вторая интересная печь — «Плесень», спроектированная Луисом Спарре. Вероятно, свое название получила за небанальный и сложный цвет.
Как посмотреть? Сегодня в доме страхового общества «Россия» расположен музейно-выставочный центр «Росфото», поэтому печи можно увидеть в часы работы площадки.
«Павлин»
Пороховская, 18
В особняке купца Иванова сохранилась монументальная печь с павлином, изготовленная Товариществом Кузнецова. Эта эффектная модель спроектирована в конце 1880-х — начале 1890-х годов. Выставляли ее на XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году. Любопытно, что печь такой модели когда-то украшала столовую в русском стиле в собственном особняке Кузнецова на 1-й Мещанской улице в Москве. В начале 1960-х здание снесли, а керамические детали, в числе которых и печь с павлином, оказались в собрании Государственного исторического музея. Это дает надежду на восстановление в первоначальном виде и петербургскому павлину, утратившему голову и шею.
Как посмотреть? В особняке расположена Централизованная бухгалтерия администрации Красногвардейского района, поэтому свободного доступа к печи нет.
Печь у Рериха
18-я линия Васильевского острова, д. 1/41
В особняке Боткина расположен камин, украшенный изразцами с изображениями причудливых растений и животных. Во время реставрации, после разборки облицовки, обнаружили подпись «С. П. Б. Л. Бонафеде. 1874 г». Работа Леопольда Бонафеде первоначально не была предназначена для особняка на Васильевском острове, купленного и перестроенного Боткиным лишь в 1883 году. Вероятно, печь попала в здание благодаря жене мастера Луизе Федоровне. Она приходилась кузиной архитектора Бруни, который перестраивал дом. После смерти мужа Луиза Бонафеде унаследовала не только завод по изготовлению гончарной глазури, но и целую коллекцию его работ. По мнению исследователей Андрея Роденкова и Константина Лихолата, автором рисунков изразцов мог являться Ипполит Монигетти, автор проектов перестройки Лионского зала, Турецкой комнаты Екатерининского дворца.
Как посмотреть? Ныне в особняке работает Музей-институт семьи Рерихов, поэтому камин можно легко посмотреть в часы работы учреждения.
Печь с лебедем
Каменноостровский проспект, 44Б
Всегда интересно узнать, а что же зодчие выбирают для себя? В квартире Степана Самойловича Кричинского в построенном по его собственному проекту доме эмира Бухарского находится печь, известная пока всего лишь в одном экземпляре. Это стильная модель с лебедем, произведенная на Ракколаниокском гончарном заводе по проекту его коллеги по цеху, архитектора Федора Федоровича фон Постельса.
Как посмотреть? Самостоятельно увидеть нельзя, так как объект расположен в частной собственности.
Печь с драконом
Декабристов, 54
Печь с рельефным изображением дракона, эскиз которой можно увидеть в прейскуранте финского завода «Або», была спроектирована архитектурным бюро «Уско Нюстрем – Петреллиус – Пентилля». Такая же некогда украшала и интерьеры ныне руинированного дома Говинга в Выборге. Сегодня эту достаточно редкую модель можно встретить лишь в доходном доме эстонской лютеранской церкви Святого Иоанна.
Как посмотреть? Самостоятельно печь увидеть не получится, так как объект расположен в квартире.
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