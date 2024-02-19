Каждый выпуск — это максимально лаконичный и емкий по формату ролик, который длится 15 минут. В его основе — исследование конкретной локация и того, что в радиусе одного километра от нее. В первом сезоне зрителей ждут четыре серии с обзорами важных городских достопримечательностей. Так, в первом выпуске вместе с Антоном можно прогуляться по интерьерам Эрмитажа и Капеллы, заглянуть в знаменитую пышечную на Большой Конюшенной и в «Литературное кафе» на Невском, посетить Музей-квартиру Пушкина и Музей печати.

Антон Лиссов Ведущий проекта «Одним днем»: Мы задумывали проект как большой справочник, такие своеобразные «желтые страницы» в видео-формате, где наш зритель сможет быстро найти всю нужную ему информацию.

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