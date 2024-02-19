Это гид по знаковым локациям исторического центра и необычным маршрутам новой туристской географии города. Внутри каждого выпуска — удобные рубрики о том, куда сходить, где поесть, выпить, поспать и позавтракать. Сохраняем себе!
«Собака.ru» представляет дебютную серию трэвел-влога.
Путешествия «Одним днем» — это хроника встреч с интересным и неожиданным на петербургских улицах, мозаика мест, пазл из фактов и впечатлений, приправленный юмором и городскими легендами. Как отмечают создатели — режиссер Антон Рудзат и фронтмен группы Jane Air Антон Лиссов, — проект будет одинаково любопытен как жителям Петербурга и путешественникам, которые регулярно бывают в городе, так и тем, кто только собирается приехать первый раз.
Режиссер проекта «Одним днем»:
В этом гиде мы хотим дать максимум полезной и актуальной информации, рассказать об интересных заведениях, об уютных отелях, барной культуре, о событиях в городе. Отдельно хотим акцентировать внимание на выдающихся людях, которые жили в Петербурге. Есть много малоизвестных мемориальных музеев-квартир. Их небольшие экспозиции иногда рассказывают о гениях и их современниках подробнее, чем большие музеи.
Каждый выпуск — это максимально лаконичный и емкий по формату ролик, который длится 15 минут. В его основе — исследование конкретной локация и того, что в радиусе одного километра от нее. В первом сезоне зрителей ждут четыре серии с обзорами важных городских достопримечательностей. Так, в первом выпуске вместе с Антоном можно прогуляться по интерьерам Эрмитажа и Капеллы, заглянуть в знаменитую пышечную на Большой Конюшенной и в «Литературное кафе» на Невском, посетить Музей-квартиру Пушкина и Музей печати.
Ведущий проекта «Одним днем»:
Мы задумывали проект как большой справочник, такие своеобразные «желтые страницы» в видео-формате, где наш зритель сможет быстро найти всю нужную ему информацию.
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