Мороз и гололед: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха -2…-4 градуса, в Ленинградской области -1…-6. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, в первой половине дня порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 769 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В понедельник без осадков и -2…-4», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 февраля, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, переходящий днём к южному, слабый. Температура воздуха ночью -8...-10 градусов, местами до -13...-15, днем -1...-3. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет меняться мало, днем — понижаться.