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Мороз и гололед: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 18 февраля, город окажется под влияние гребня антициклона. Вместе с ростом атмосферного давления в облаках будет появляться всё больше прояснений, и обойдется без осадков (в восточной половине области пройдет кратковременный снег). На дорогах и тротуарах гололедица.

Michaelvbg / Shutterstock.com

«Температура воздуха -2…-4 градуса, в Ленинградской области -1…-6. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, в первой половине дня порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 769 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В понедельник без осадков и -2…-4», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 февраля, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, переходящий днём к южному, слабый. Температура воздуха ночью -8...-10 градусов, местами до -13...-15, днем -1...-3. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет меняться мало, днем — понижаться.

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