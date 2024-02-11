Доходный дом Шалита в переулке Каховского признали памятником регионального значения

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) подписали распоряжение о включении «Дома Г.Л. Шалита (АО "Новый Петербург")» (переулок Каховского, 10) в государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения.

«В 1898 году группа частных инвесторов во главе с Герасимом Шалитом организовали Общество "Новый Петербург", которое приобрело западную территорию острова Голодай для реализации проекта по ее застройке жилыми доходными домами. Реализация проекта началась в 1899 году. В этот период были построены два П-образных здания. Автором проекта выступил архитектор Василий Федорович Розинский», — отметили в КГИОП.

Здание оформлено в простых и типизированных приемах эклектики. Все четыре этажа были обработаны ленточным рустом, глубина и фактурность которого уменьшается к верхним этажам. В оформлении второго и третьего этажей применялись рустованные лопатки, наличники, подоконные выступы на стилизованных кронштейнах, прямоугольные филенки, прямые профилированные сандрики. При этом проект Шалита не реализовали из-за того, что предприниматели быстро разорились, других домов в это время построено не было.

После этого владельцем принадлежащих им земель и недвижимости стал итальянский предприниматель Рикардо Гуалино. Он хотел сделать единый архитектурный ансамбль и предложил мастерам модерна и неоклассики Федору Лидвалю и Ивану Фомину реализовать новый проект планировки и застройки территории. Этот проект основывался на традиционной трехлучевой симметрии.

Работы на здании завершили, но реализовать проект «Нового Петербурга» не позволила Первая мировая война. Строительство застопорилось, а в здании в этот период разместили военный госпиталь. После революции его национализировали.

Последний строительный этап в истории «Дома Г.Л. Шалита» затрагивает 1930-е годы. К тому моменту оно уже было надстроено пятым этажом, но по итогу архитектурно-художественное решение удалось привести в соответствие со стилистикой.