В феврале солнце светило всего семь дней в Петербурге

«Очень теплое первое февраля с положительной среднесуточной температурой воздуха сменилось плавным понижением температуры, но все первые пять дней месяца аномалия температуры еще остается положительной. Похолодание в наш регион приходит во второй половине декады и становится все интенсивнее, 9 февраля отклонение от нормы достигает уже почти -11 градусов. В итоге, установившиеся морозы «побеждают» теплую первую половину декады и на сегодняшний день средняя декадная температура в Санкт-Петербурге ниже нормы на 0,9 градусов», — отметил Колесов.

При этом синоптик отмечает, что осадков в начале декабря было очень мало, всего 3,9 мм. Это в 10 раз меньше, по сравнению с самыми значительными осадками в первой декаде 2011 года, когда выпало 38,9 мм. В том же году высота снежного покрова была около 63 см, а в этом году только 27 см.

«Солнце светило в Санкт-Петербурге в течение 7 дней, но продолжительность сияния не самая большая, около 19 часов, а максимум в 1996 году составлял 36,9 часов», — добавил синоптик.

По данным ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня на погоду влияет приближающийся с юго-запада теплый атмосферный фронт. Он же принесет небольшой снег вечером и небольшое повышение температуры воздуха: около -8…-10 градусов.