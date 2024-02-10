Температура ниже нормы: рассказываем какой будет погода в Петербурге в выходные

«Температура воздуха -8…-10 градусов, в Ленинградской области -7…-12, местами до -13…-18. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы. В воскресенье местами небольшой снег и -9…-11», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 февраля, переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. Местами изморозь. Ветер юго-восточный, восточный слабый. Температура воздуха ночью -17...-19 градусов, местами до -22, днем -8...-10. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.